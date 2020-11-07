Malatya Eski Belediye Başkanı Koronadan Öldü

Malatya eski belediye başkanlarından Avukat Seyhan Semercioğlu, yeni tip korona virüs ( Covid-19) hastalığından vefat etti.
Anavatan Partisi’nden (ANAP) seçildiği Malatya Belediye Başkanlığı görevinde 1984- 1989 yılları arasında bulunan 74 yaşındaki Semercioğlu, korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine bir süre önce Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu.
Bir dönem yaptığı belediye başkanlığı sonrasında avukatlık görevine devam eden Semercioğlu’nun Covid-19’dan vefat ettiği kaydedildi.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.