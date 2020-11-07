Yeni Malatyaspor’da Staj İmkanı

Yeni Malatyaspor Kulübü ile İnönü Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol imza töreninden önce açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay,

“Hedefimiz Spor Bilimleri Fakültemiz kanalı ile bilgi birikimimiz, laboratuvar alt yapımız, öğrencilerimiz ve tüm ekibimiz ile Üniversitemizin spor ile ilgili imkan ve kabiliyetlerini, Yeni Malatyaspor’umuzun gücü ile yan yana getirip iş birliği yapmak ve iş birliğimizi bir adım öteye taşımak, Üniversitemizin bilgi birikimini kulübümüze aktarmak, yansıtmak, Yeni Malatyaspor’un gücünü, birikimini öğrencilerimizin ve hocalarımızın yararına sunmak için protokol imzaladık. Bu vesile ile bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum”

dedi.

“FAYDALI OLACAK”

Sarı kırmızılı kulüp başkanı Adil Gevrek ise,

“Yeni Malatyaspor, Malatya için marka değeridir. Üniversitemizin de işbirliği yapması ve bu iş birliği ile beraber faydalı çalışmaların olacağına inanıyorum. Üniversitemiz ile daha önce de bu tarz işbirliklerimiz olmuştu. Protokolünü imzaladığımız bu iş birliği daha kapsamlı şekilde, hem Yeni Malatyaspor’umuzun, hem de İnönü Üniversitemizin gelişimi ve dönüşümü açısından bir ilktir. Türkiye’de bu iş birliğini yapan tek takımız. İnşallah hem öğrencilerimizin, eğitimcilerimizin ve Yeni Malatyaspor Kulübü’nün yararına olacak çalışmalar bu imzadan sonra başlayacak“

diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE DERSLER VERİLECEK

Projenin amacıyla ilgili olarak ise kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kulübümüz ile İnönü Üniversitesi arasında İmzalanan protokolün amacı İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde futbol uzmanlık dersi alan öğrenciler için Yeni Malatyaspor Kulübü'nde staj imkanı sağlamak ve aynı zamanda kulübün A takım teknik direktörlerinin belli gün ve saatlerde futbol uzmanlık dersi öğrencilerine eğitim vermesi, Üniversite bünyesindeki seminer ve söyleşilere katılması, Üniversite tarafından Yeni Malatyaspor A takımı ve genç takımları için ayrı ayrı atletik performans departmanı kurulması, Üniversite tarafından tedarik edilecek pedagog, psikiyatrist, beslenme uzmanı, kişisel gelişim uzmanı, İngilizce eğitmeni ile alt yapı sporcuların daha doğru bir şekilde eğitim almalarının sağlanması, İnönü Üniversitesi ile kulübümüz arasında iş birliğinin güçlendirilmesidir.