07 Kas 2020 - 15:06- Sağlık

Ameliyat Sonrası Bel Fıtığı Tekrarlarsa...

Bel fıtığında hastalar genellikle ameliyattan sonra hastalığın tekrarlamasından korkuyor. Ancak bu durumun yaşanmaması; ameliyat tekniği kadar kişinin yaşam tarzıyla da alakalı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Gölçek, tekrarlayan bel fıtığının nedenleri ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.