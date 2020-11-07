Sektörümüz İçin Önemli Gelişme

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın,

“Geçmiş yıllarda 25 TL olan anaç koyun keçi desteğinin 2020 yılında arttırılarak anaç koyun başına 30 TL, 25 TL olan keçi desteğinin ise 35 TL olması, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarım ürünleri, hububat, yem bitkileri gibi bitkilerin desteklenmesi ve artırım yapılması sektörümüz için önemli bir gelişmedir”

dedi.

Hayvancılığın desteklenmesi, yetiştiricilerin problemlerinin çözümü, hayvancılık konusunda sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik kararın Resmi Gazete’de yayımlanması, Malatyalı yetiştiricileri heyecanlandırdı. Birlik Binasında kararı değerlendiren Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, önemli açıklamalarda bulundu.

2020 yılı Tarımsal Desteklemelere ilişkin 5488 sayılı Tarım Kanununun 19. Maddesine gereğince alınan 3190 sayılı kararın dün itibariyle açıklanmasının kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Başkan Akın, gıda ve suyun en değerli olduğu bir zamanda sektörlerinin desteklenmesi, yetiştiricilerin problemlerinin çözümü noktasında katkı sağlayacağını söyledi.

ÖNEMLİ DESTEKLER VERİLECEK

“Bu durum Tarım ve Hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması hayvancılığa ve tarıma yönelişin son zamanlarda lokal olarak artması, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Tarım platformu ve Birlik Başkanlığı olarak bizleri sevindirmiştir”

diyen Başkan Akın, yetiştiricilere önemli destekler verileceğini açıklayarak, şunları kaydetti:

“Bu anlamda geçmiş yıllarda 25 TL olan anaç koyun keçi desteğinin 2020 yılında arttırılarak anaç koyun başına 30 TL, 25 TL olan keçi desteğinin ise 35 TL olması, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarım ürünleri, hububat, yem bitkileri gibi bitkilerin desteklenmesi ve artırım yapılması sektörümüz için önemli bir gelişmedir. Küçükbaş hayvancılık ile uğraşan yetiştiricilerimizin ve çobanlarımızın sigorta kapsamında desteklenmesi noktasında çoban istihdam desteği olarak 100 baş anaç hayvan varlığı olan üreticilere veya çobanlara verilen 5 bin TL desteğin devam etmesi ve ilk defa 2019 yılında desteklemesi verilen sürü büyütme ve yenileme desteği ise bir önceki yıla göre hayvan sayısını kendi işletmesi dahilinde arttıran üreticilere yine hayvan başına 100 TL ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca ülkesel Hayvan Islahı Desteği Projesinde şartları yerine getiren projede olan yetiştiriciler destek almaktadır. Öte yandan küçükbaş hayvanlarda Soy kütüğü ve Ön Soy kütüğü desteği kapsamında da verim kaydı tutulan hayvan ve bu işletmelerden yetiştirilen koç- teke alan yetiştiricilere önemli destekler verilecektir.”

AKIN’DAN TEŞEKKÜR

Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Akın,

“Bu anlamda geçmiş yıllarda olduğu gibi tarım ve hayvancılık ile uğraşan tüm üretici, yetiştirici ve çiftçilerimiz adına başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ve ekibine, her zaman üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin, çiftçilerimizin yanında olan Malatya Milletvekilimiz MKYK üyesi olan Sayın Öznur Çalık ve bu bağlamda tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz”

dedi.