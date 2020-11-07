Vatandaşın Ekmeğiyle Oynanıyor!

Keskin yaptığı yazılı açıklama da,
“Vatandaşımızın temel tüketim maddelerinden birisi ekmektir. Türkiye’de son aylarda ekmek üzerinde sinsi eller dolaşıyor. Ocak 2020’de 108 TL civarında olan, Haziran 2020’de 110 TL civarında olan unun fiyatı şuanda 145 ile 150 TL’den satılmaktadır. Memleket, vatandaşın temel tüketim maddesi olan ekmek üzerinden ateşe verilmek isteniyor. Çünkü yaşanılan artış normal bir artış, ticaret hayatında olan bir durum değildir. Sadece garibanın, fukaranın değil, tüm vatandaşların cebine uzanan bu el kırılmalı”
sözlerini kaydetti.
“BU DURUM HEMEN DÜZELTİLMELİ”
İlgili tüm bakanlıkların yöneticilerine konuyu ilettiklerini, belirten Keskin,
“Bakanlığımız halen ekmeğin kilosunu 6.25’ten satılmasını istiyor. Ama Unun kilosu bugün 3 TL’yi geçmiş. Bugün ekmeğin kilosunu piyasa şartlarına göre 8 TL’den satsak esnafımızın maliyetini kurtarmaz. Üzülerek belirtiyorum, bakanlıkların yereldeki birimleri uyuyor, piyasadan bilgileri yok, çarşı-pazarda yükselen ateşi görmüyorlar. Piyasada normal olmayan gelişmelere ne yazık ki bakanlıkların yereldeki kurumları kayıtsız kalıyor. Kontrolsüz, denetimsiz, gözetilmeyen bir piyasa var. Un fiyatlarındaki artış garibanın, fukaranın, asgari ücretle geçinmek zorunda kalan vatandaşın ekmeğine göz dikmektir. Bu durum hemen düzeltilmeli. Konuyu her noktada takip ediyoruz”
diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.