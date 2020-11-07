07 Kas 2020 - 14:03- Gündem

Vatandaşın Ekmeğiyle Oynanıyor!

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Ocak ayında 108 TL olan un fiyatı 150 TL’ye çıktı. Vatandaşın ekmeği ile oynanıyor” dedi.