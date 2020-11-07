Baldaki Hilelere Dikkat!

Malatya’da arı yetiştiriciliği yapan Mehmet Tetik, bu yıl arıların bal yapma döneminde zamansız bir şekilde yağmur yağdığı için baldaki verimin düşük olduğunu belirtti. Tetik,

''Çiçeklerin tam açtığı zaman hava sirkülasyonunun farklı esmesinden dolayı yağmurun zamansız yağmasından dolayı çiçekler yağmurdan dolayı yıkandı. Çiçeğe su değdiği zaman balı oluşturan o özelliğini kaybediyor. Ondan dolayı da arıların bal yapımı bu yıl az oldu.”

dedi

Kısaca kendinden bahseden arı yetiştiricisi Mehmet Tetik,

“1993’ten beri arıcılık yapıyorum. İşe ilk başladığım dönemler biraz acemiydim. Zaman geçtikçe arıcılığa dair bilgilerim artmaya başladı. Arıcılığa başlamamdaki en büyük neden ise merakım oldu. Bu işe merakla başladım diyebilirim. Arılar nasıl bal yapıyor? Bal nasıl oluşuyor? gibi sorular sorardım, kendi kendime sonra kafamda beliren bu soruları bir arıcı arkadaşım vardı ona sordum. O da arılara olan ilgimi fark edince gel seni arıcı yapayım dedi. Arkadaşımın da çok arısı vardı. Sonra böylece bu işin içine girmiş olduk”

kelimelerine yer verdi.

“ÇALIŞKAN BİR ARI”

Arıcılık işine merakla başlayan ve 27 yıldan beri bu işi yapan Tetik, bulunduğumuz bölgenin şartlarına en uyum sağlayan arı ırkının Kafkas arıları olduğunu söyledi ve konuşmalarına şöyle devam etti:

“Arıcılığı bizim buralarda çok iyi bilen yoktu. Ama Ordu’da bu işi bilen çok iyi arıcılar vardı. Onlara çok soru sorardım. Onlarda sağ olsunlar yavaş yavaş bu işi bize öğretmeye çalıştılar. Onların aldığım izlenimlerden olacak ki her sene arılar üzerinde bir deney yaparım. Mesela arı iyi gelişmediği zaman niye gelişmiyor, bu ırk arı nasıl çalışır diye merak ederim. Arı ırklarında, İtalyan ana var Kafkas var Karpit var Belfast var. İşte hangi arı ne kadar bal yapıyor diye merak ederdim. Sürekli araştırırdım. Her cinsten her ırktan ana besledim. Sonra çalışmalarıma göre bu bölgede en iyi çalışan arı ırkının Kafkas ve Karniyol arıları olduğunun tanısına vardım. Karniyol arı da Kafkas arının kopyalanmış halidir. Kafkas ırkı arının hortumu uzun, her şartta bal bulabilen az balla yetinebilen bir ırk çeşididir. Gerçekten hem çalışkan bir arı hem de balı kaliteli oluyor.”

“EĞER ARIYA BAL BIRAKMAZSANIZ”

Bazı hayvanlarda olduğu gibi arılarda kış uykusuna yatar. Arıların kış uykusuna yatmadan önce belirli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Tetik,

“Arılar kış uykusuna yatarlar ve soğuktan ölmezler ama açlıktan ve nemden ölebilirler. Arılar yaklaşık – 40 dereceye kadar dayanıklıdır. Havaların soğumasıyla beraber kış uykusuna yatalar. Onlar uykuya yatmadan önce kovanlarına bal konur. Sonra arılar kovanın içine girerler ve yumak haline gelirler havalar ısınınca o yumak çözüldü mü başlarlar kovandaki balı tüketmeye kovana bıraktığımız bal kendisine yeterse çiçekte bal çıkana kadar idare ederse arı ölmez. Bıraktığınız bal azsa o bal yetmez ve arı bu sefer açlıktan ölür. Bir kovandaki arıya yıllık 12-15 kilo bal yetebiliyor. Eğer arıya bal bırakmazsanız bahar ayına geldiğinizde arılarız ölmüş olur”

şeklinde konuştu.

İLAÇLAMA ZAMANINDA OLMALI

Arı bakımının nasıl yapılacağı hakkında konuşan arı yetiştiricisi Tetik,

“Bu sene maalesef ki çok arı ölümü oldu. Birinci sebebi arı biti bu bit arının sırtına yapışır, arının beyaz kanını emer. Arı takatsiz kalır dışarı gider gelemez kovan boşalır. Bu durumu önlemek için de doğal asitler var; formik asit, oksalik asit bu gibi asit grupları var. Bu asitlerin kalıcı bir zehiri yok uçucu olduğu için o kovandaki biti öldürür ve arı sağlığına kavuşur. Ama bunların haricinde başka ilaçlar var, onların zehiri uçmadığı için biz bunu tavsiye etmiyoruz. Uçucu asitler bu konuda çok faydalı ve biz faydasını çok gördük. O yüzden arının bakımı iyi olmalıdır. Bit bir arıda oluşursa arıda başka hastalıklarda oluşmaya başlıyor. Şöyle bitin yavrusu 12 günde çıkıyor, arının yavrusu ise 21 günde çıkıyor. Bitin yumurtladığı gözde arı da çıkıyor ama arı daha yetişmeden bit yetişiyor ve arının bulunduğu yuvayı deliyor. Bu sefer gelişimini tamamlayamayan arı yavrusu o delikten hava aldığı için maalesef ölüyor. Halkta buna yavru çürük çıktı diye söylemlerde bulunuyor. Aslında bit müdahalesi zamanında yapılırsa yavru çürükleri de olmaz. Bir de şuna dikkat etsinler genelde arıların az bal yaptığı dönemlerde bu bitler çoğalır. Çünkü baldaki asit biti öldüremeyeceği arıya zara verir, bit arıya zarar vermeden hemen ilaç müdahalesi yapılmalıdır”

sözlerini kaydetti.

BU YIL VERİM DÜŞÜK

Hava şartlarındaki değişimlerin arı yaşamına ve bal verimine yaptığı olumsuz etkileri açıklayan Mehmet Tetik,

“Bu yıl çiçek hektarı çok düşük olduğundan dolayı yani kıyaslama yapacak olursak geçen senenin üçte biri kadar o yüzden verim çok düşüktü. Çiçeklerin tam açtığı zaman hava sirkülasyonunun farklı esmesinden dolayı yağmurun zamansız yağmasından dolayı çiçekler yağmurdan dolayı yıkandı. Çiçeğe su değdiği zaman balı oluşturan o özelliğini kaybediyor. Ondan dolayı da arıların bal yapımı bu yıl az oldu. Bir de sonbaharda güzel yağmur yağarsa kışında çok güzel bir kar yağarsa önümüzdeki sezon çok güzel ve verimli bir bal miktarı olur”

diye konuştu.

“BALDA HİLE ÇOK YAPILIYOR”

En çok hile yapılan gıdaların başında maalesef ki bal gelmektedir. Balda yapılan bazı hilelerden bahseden Tetik,

“Maalesef ki balda hile çok yapılıyor. Şu anda Tarım İl Müdürlüğü bu işi üzerine çok iyi bir şekilde çalışıyor. Bakanlıkta bu işe el attı. Bu işle ilgilenen herkese teşekkür ediyorum. 2020 yılının son ayından sonra kimse glikozlu bal satamayacak. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü glikoz insanları hasta ediyor. Glikozla beraber insan vücuduna kimyasal katkılar giriyor ve vücut bunu atamıyor. Bu seferde insanlarda hastalık artıyor. Böyle olunca bal fayda sağlayacağı yerde insanları hasta ediyor. Glikozlu balı merdiven altlarında bir kazan kuruyorlar, glikozu dolduruyor sonra bir ısı verip kıvam almasını sağlıyorlar, ondan sonra içine bal aroması katıyorlar ve şişeleyip satıyorlar. Bunu da genelde ayaküstü satan terler yapabilir. Esnaflar yapamaz çünkü Tarım İl Müdürlüğü yakaladı mı cezayı keser. Fakat dışarıda bu gibi şeylere pirim veriliyor. Hatta bir dönem bu anlattıklarımı büyük firmalar yapıyordu. Bal kavanozlarının üzerine çok küçük bir yazıyla glikoz, bal şerbeti gibi şeyler yazıyordu. Halkta bunu bal zannedip alıyordu. Çünkü o küçük yazıyı göremiyorlardı. Bu gibi olaylar çok dikkate değer şeylerdir. İşte buda halkı kandırmanın süper bir yolu hem devlet kanalından ceza yemiyor hem de halkı kandırıyor. Çok zekice bir oyun. Ama o da yasaklandı gramajı ve içeriği okunabilir şekilde yazılması gerekiyor diye bir kural var. Ona uyacaklar zannedersem”

dedi.

DENETİMLER SIKLAŞMALI

“ Ülkemize bal dışarıdan girmezse veyahut gayrimeşru yollardan girmezse hem arıcı kazanır hem de halk kaliteli bal yer” ifadelerini kullanan Tetik, “Tabii ki merdiven altları da kapanırsa bunu önlemekte devletin görevi, denetim daha da sıklaşırsa karar çıkardık deyip geri çekilmeden bu işin peşine düşülürse işte o zaman başarılı olur. Ben 27 yıllık arıcıyım böyle şeylere tevessül etmedik. Arı ne verdiyse sattık, eve götürdük çoluk çocuğumuza yedirdik. Bu gibi şeyleri duyunca rahatsız olduk ama sesimizi duyuramadık. Bir dönem bütün arıcılar toplandık, valiliğe dilekçe yazdık. Valilik bakanlığa bildirdi, bakanlıkta dışarıdan yani İran tarafından gelen balın girişini durdurdu. Yani şu anda çiftçiye arıcıya yardımcı olmaları gerekir”

kelimelerini kullandı.

“ANLAMALARI ZOR”

Gerçek bal ve sahte balın ayırt edilmesinin çok zor olduğunu belirten Mehmet Tetik,

“Vatandaş bal alırken işin ehlinden satın alsın, belli balcılardan alsınlar. Ya da kendini kanıtlamış belli başlı firmalardan almaya özen göstersinler. Çünkü tadına ve rengine bakarak anlamaları zor. Ben 27 yıldır bu işin içindeyim, ben bile son 3-5 yıldır çok güzel bir şekilde ayırt edebiliyorum. Vatandaşın ayırt etmesi mümkün değil ama aldıkları zaman etiketi iyi okusunlar glikoz yememeleri için yani balda şeker olması bile glikozdan iyidir. Kısaca en iyi balı yemek istiyorlarsa gelip balı arıcıdan alacaklar”

ifadelerini kullandı.

Baldaki fiyat farklılıklarını kısaca anlatan Tetik, “Bu yıl ki bal fiyatları ortalama 80 TL şekersiz petek balın fiyatı 80 TL aynı zamanda süzmesi 150 TL karakovan bal fiyatı bazı toprak karakovanlar var 175 TL balın kalitesine göre fiyat aralıklarında değişmeler olabiliyor” kelimelerine yer verdi.

Son olarak Mehmet Tetik balda oluşan renk değişimlerini şu cümlelerle anlattı:

“Ballardaki renk farklılıkları içindeki polen tozlarından kaynaklanıyor. Balın içindeki polen tozunun yoğunluğuna göre balın renginde değişmeler olur. Polen tozu az olsa veya olmazsa çok berrak renkli bir bal çıkar. Ama polen tozu bala girdikçe balın rengi koyulaşır.”