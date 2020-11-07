Battalgazi Belediyesi’nden Vergi Uyarısı

Battalgazi Belediyesi, 2020 yılı emlak ve çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin ikinci taksit ödemesinin 30 Kasım 2020 tarihine kadar yapılabileceğini açıkladı. Battalgazi Belediyesi, vergilerinin ikinci taksitini yatırmak isteyen mükelleflerin mağdur olmaması için ödemelerin 30 Kasım’da sona ereceğini hatırlatarak, vatandaşların faiz yüküyle karşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihi kaçırmadan ödemeleri konusunda uyardı. Vatandaşların hafta içi saat: 09.00-17.30 arasında Battalgazi Belediye hizmet binasında bulunan veznelere ve Vilayet Parkı arkası Ek hizmet binasındaki veznelere 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapmaları gerekiyor.
Öte yandan mükelleflerin mağdur olmaması adına 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günü de ödeme noktaları açık olacak.
Vatandaşlarımız, vergilerini Battalgazi Belediyesi veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi https://www.battalgazi.bel.tr/ e-belediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabilecek
. (Bülten)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.