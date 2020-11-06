MİMDER’den 200 Villa Projesine Tepki

MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, dernek binasında basın açıklaması yaptı. Bülbüloğlu,
“Belediyelerin öncelik görevi kentsel dönüşüm ve yeni konut ihtiyacı bulunan bölgelere yatırım yaparak sosyal konut ve sosyal belediyecilik görevini yerine getirmektir”
dedi.
Belediyelerin villa projeleri yapmaması gerektiğini belirten Bülbüloğlu,
"Geçtiğimiz günlerde Battalgazi Belediyesi’nin yaptığı açıklamada Beydağı eteklerinde 200 villa projesi yapacağını şaşkınla öğrendik. Bizler MİM-DER olarak daha önce de Yeşilyurt Belediyesi’ne Gedik Villa Projesi, Bostanbaşı Konutları ve benzeri projelerde şifaen belediyelerimizin bu tarz projeleri yapmamaları gerektiğini dile getirmiştik. Ancak bugün görüyoruz ki bu itirazlarımız karşılığını bulmamış. Üyelerimizden gelen yoğun tepki üzerine bu açıklamayı yapmamız elzem oldu. Belediyelerimizin çözüm ortağı olan şehrin güzelleşmesine, gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayan müteahhitlerimize rakip olmak yerine bizlerle beraber şehrimizi daha iyi bir noktaya getirmek için altyapı, üstyapı, park, bahçe ve sosyal alanlar oluşturarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmelerini beklemekteyiz"
şeklinde konuştu.
Belediyelerin öncelikli görevinin sosyal konut olduğunu vurgulayan Bülbüloğlu,
” Belediyelerimiz illa konut yapmak istiyorlarsa şehrimizde bulunan Kiltepe, Taştepe, Yeşiltepe gibi çevreyolunun altında kalan mahalleri de kentsel dönüşüm ve yeni konut ihtiyacı bulunan bölgelere yatırım yaparak sosyal konut ve sosyal belediyecilik görevini yerine getirmiş olacaktır. Bundan sonraki süreçte MİM-DER olarak bu tarz projelerin her zaman takipçisi ve karşısında olacağız"
diye konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.