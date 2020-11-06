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06 Kas 2020 - 16:47- Gündem G: 06 Kas 2020 - 16:55

MİMDER’den 200 Villa Projesine Tepki

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Mehmet Bülbül oğlu Battalgazi Belediyesi’nin 200 villa projesine tepki gösterdi.
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MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, dernek binasında basın açıklaması yaptı. Bülbüloğlu,

“Belediyelerin öncelik görevi kentsel dönüşüm ve yeni konut ihtiyacı bulunan bölgelere yatırım yaparak sosyal konut ve sosyal belediyecilik görevini yerine getirmektir”

dedi.

Belediyelerin villa projeleri yapmaması gerektiğini belirten Bülbüloğlu,

"Geçtiğimiz günlerde Battalgazi Belediyesi’nin yaptığı açıklamada Beydağı eteklerinde 200 villa projesi yapacağını şaşkınla öğrendik. Bizler MİM-DER olarak daha önce de Yeşilyurt Belediyesi’ne Gedik Villa Projesi, Bostanbaşı Konutları ve benzeri projelerde şifaen belediyelerimizin bu tarz projeleri yapmamaları gerektiğini dile getirmiştik. Ancak bugün görüyoruz ki bu itirazlarımız karşılığını bulmamış. Üyelerimizden gelen yoğun tepki üzerine bu açıklamayı yapmamız elzem oldu. Belediyelerimizin çözüm ortağı olan şehrin güzelleşmesine, gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayan müteahhitlerimize rakip olmak yerine bizlerle beraber şehrimizi daha iyi bir noktaya getirmek için altyapı, üstyapı, park, bahçe ve sosyal alanlar oluşturarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmelerini beklemekteyiz"

şeklinde konuştu.


Belediyelerin öncelikli görevinin sosyal konut olduğunu vurgulayan Bülbüloğlu,

” Belediyelerimiz illa konut yapmak istiyorlarsa şehrimizde bulunan Kiltepe, Taştepe, Yeşiltepe gibi çevreyolunun altında kalan mahalleri de kentsel dönüşüm ve yeni konut ihtiyacı bulunan bölgelere yatırım yaparak sosyal konut ve sosyal belediyecilik görevini yerine getirmiş olacaktır. Bundan sonraki süreçte MİM-DER olarak bu tarz projelerin her zaman takipçisi ve karşısında olacağız"

diye konuştu.

# belediye, malatya, inşaat müteahitleri derneği, battalgazi, mehmet bülbüloğlu, Belediyesi, basın, yeşilyurt, Rakip

06 Kas 2020 - 16:47 - Gündem

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