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06 Kas 2020 - 16:04- Gündem G: 06 Kas 2020 - 16:16

Başkan Gürkan’dan Sanat Sokağı Esnafına Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şehit İbrahim Tanrıverdi Kültür ve Sanat Sokağı esnaflarıyla ve Sanat Sokağı’nı gezen vatandaşlarla bir araya geldi.
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sanat Sokağı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Şehit İbrahim Tanrıverdi Kültür ve Sanat Sokağı’nı gezen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Gürkan, sokak içerisinde bulunan yerlerle ilgili vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.

 Sanat Sokağı içerisinde yer alan merkezleri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sokak içerisinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Esnafların talep ve önerilerini dinleyen başkan Gürkan, sokak içerisinde yer alan dükkânları gezerek, esnaf tarafından satışa sunulan ürünleri inceledi. Şehit İbrahim Tanrıverdi Kültür ve Sanat Sokağı içerisinde yer alan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyaretçilerin beğenisine sunulan, 2023 Fotoğraf Makinası Müzesi, Malatya Kültür Evi ve Oyuncak Müzesi’ni ziyaret edenlerle sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretçilerin isteklerini dinleyerek kendileriyle yakından ilgilendi.

 

Başkan Gürkan, Şehit İbrahim Tanrıverdi Kültür ve Sanat Sokağı’nda bir kitapçıya girerek raflarda bulunan kitapları inceledi. Başkan Gürkan, kitap satılan iş yerini ziyaret ederken Çelikhan’da görev yapan Merve öğretmenle bir süre sohbet etti. Merve öğretmenle kitaplar hakkında sohbet eden Başkan Gürkan, sohbet sonrasında Merve öğretmene hediye takdim etti. Her fırsatta vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya gelen Gürkan, Şehit İbrahim Tanrıverdi Kültür ve Sanat Sokağı’nda gezen vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çekildi.

(Bülten)

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06 Kas 2020 - 16:04 - Gündem

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