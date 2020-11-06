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06 Kas 2020 - 15:53- Siyaset G: 06 Kas 2020 - 15:56

Motorine zam

Motorinin litre fiyatına dün gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 10 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından motorin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 6,17 liradan 6,27 liraya, Ankara'da 6,23 liradan 6,33 liraya ve İzmir'de 6,26 liradan 6,36 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

# zam, motorin, petrol, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları, İzmir

06 Kas 2020 - 15:53 Malatya- Siyaset

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