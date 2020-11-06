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06 Kas 2020 - 15:45- Siyaset G: 06 Kas 2020 - 15:52

“İYİ Parti olarak bir hedef koyduk”

BUSABAH gazetesini ziyaretlerinde konuşan İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Özcan, basın mensuplarını yanlarında görmek istediklerini dile getirdi. Başkan Özcan, “Malatya’da yeni yeni çıktık. Biz İYİ Parti olarak bir hedef koyduk. Özellikle Yeşilyurt ilçemizde çok büyük çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Mutlu Sarıgül
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İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Özcan ve Yönetim Kurulu üyeleri dün BUSABAH gazetesini ziyaret ettiler. Malatya’da basın kuruluşlarını ziyaret ettiklerini dile getiren Başkan Özcan, İYİ Parti’nin son bir yılına damga vuran Genel Başkanları Meral Akşener’in çok büyük çabaları olduğunu söyledi.

PANDEMİDEN DOLAYI SOKAKLARA İNEMİYORUZ

Türkiye olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirten Başkan Özcan,

“2 il başkanımız değişti. Seçimle gelen sadece Süleyman Başkanımız oldu. İyi bir, siyasi tecrübesi olan bir ağabeyimiz var. Bize ağabeylik yapıyor. Basınla kopukluklarımız çok. Sıkıntılarımız çok. Biz basına kendimizi tanıtamadık. Basına inemedik. Güzel bir program yapıp da basını da çağıramadık. Bunu da pandemiye saymak zorundayız. Pandemiden dolayı biz sokaklara inemiyoruz. Vatandaşlar bizden, bizler vatandaşlardan korkar olduk. Düşünün evinizdeki çocuğunuza dokunamıyorsunuz. Allah bir an önce bu belayı ve afetleri başımızdan uzak eylesin. Türkiye olarak da sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz”

diye konuştu.

BASINIMIZLA TANIŞIYORUZ

Malatya basının gölgesine ihtiyaçları olduğunu ifade eden Başkan Özcan, şunları kaydetti:

“Sayın Genel Başkanım özellikle son bir yılın Türkiye’ye damgasını vuran, ana muhalefet partisi görevini yapan, inşallah önümüzdeki seçimde iktidarız ve Cumhurbaşkanımız, çok güzel gayretleri var. Biz ona ayak uyduramıyoruz. Unumuz var, şekerimiz var, suyumuz var helva yapamıyoruz. Evet, bu helvayı yapamıyoruz. Biz Yeşilyurt İlçe Teşkilatı olarak basın kuruluş ve mensuplarıyla tanışmaya çıktık. Pazartesinden sonra da inşallah sokaklara ineceğiz. Yeşiltepe’den başlayacağız. Halka ineceğiz. Özellikle de esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. Çünkü esnaflarımızın çok büyük sıkıntıları var. Tüm esnafların sıkıntıları var. Eğer alım gücünden dolayı bu memlekette ekmekleri yarıya düşmüşse bu sıkıntıdır. Çok dar boğazdan geçiyoruz. Malatya’da yeni yeni çıktık. Basınımızla tanışıyoruz. Basınımızın gölgesine ihtiyacımız var. Basınımızın nefesini ensemizde hissetmek istiyoruz. Uzak olan basınımızı daha çok yanımızda görmek istiyoruz. Biz İYİ Parti olarak bir hedef koyduk. Özellikle Yeşilyurt ilçemizde çok büyük çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Tertemiz bir aileyiz.”

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06 Kas 2020 - 15:45 Malatya- Siyaset

Muhabir Mutlu Sarıgül

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