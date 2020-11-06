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06 Kas 2020 - 15:09- Spor G: 06 Kas 2020 - 15:16

Kaplanın Rakibi Belli Oldu!

Yeni Malatyaspor’un Türkiye Kupası 4.Tur’unda karşılaşacağı rakibi belli oldu.

Ömer Ali Delibaş
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Yeni Malatyaspor’un Türkiye Kupası 4.Tur’unda karşılaşacağı rakibi belli oldu. Sarı kırmızılılar Ankara temsilcisi Etimesgut Belediyespor ile Malatya’da karşı karşıya gelecek. 4. Eleme Turu’nda karşılaşmalar 24,25 ve 26 Kasım tarihlerinde oynanacak.

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06 Kas 2020 - 15:09 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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