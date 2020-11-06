Korona Gölgesinde Yangın Tatbikatı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde afet planı masa başı tatbikatı yapıldı. Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Başkanvekili Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İbrahim Aktaş ise konuşmasında hastanelerin afet yönetimi içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirip,

“Doğa ve teknoloji kaynaklı olayların hepsinin insan sağlığı üzerine doğrudan ve dolaylı birçok etkisi vardır. Sağlık sistemleri bu etkilere müdahale etmek açısından hayati bir rol üstlenirler”

ifadelerine yer verdi.

Hastane Konferans Salonunda düzenlenen program, İzmir Depremi başta olmak üzere Türkiye’de yaşanan doğal afetlerde hayatlarını kaybeden afetzedeler için saygı duruşu ile başladı. Daha sonra hastane yangınları konusunda örnek haberler izlendi.

Tatbikatın açılışında konuşan Sivil Savunma Uzmanı Ercan Aycan, tatbikatın sadece hafızalarda güzel bir anı kalması temennisiyle şunları kaydetti:

“Son zamanlarda deprem, yangın, sel ve pandemi başta olmak üzere ülkemizi tehdit eden afetler peş peşe cereyan etmektedir. Ayrıca Covid-19 salgınının da henüz tedavisi bulunamamış olup her kademede insanımıza hızla bulaşarak yayılmaktadır. Bu tehlikelerin tehditlerin arasında biz sağlık çalışanları sağlık hizmetini kesintisiz, amasız, fakatsız ve her türlü fedakarlıkla yürütmek zorundayız. Her an göreve hazır ve donanımlı olmalıyız.”

Aycan, bu yılki tatbikatın Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafeye riayet etmek, salgının yayılmasını önlemek temel amacı ile saha tatbikatı yerine masa başı tatbikatı icra edildiğini belirtti.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Başkanvekili Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İbrahim Aktaş ise konuşmasında hastanelerin afet yönetimi içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirip,

“Doğa ve teknoloji kaynaklı olayların hepsinin insan sağlığı üzerine doğrudan ve dolaylı birçok etkisi vardır. Sağlık sistemleri bu etkilere müdahale etmek açısından hayati bir rol üstlenirler. Buna ek olarak toplumu etkileyen olay ne olursa olun, sağlık sistemleri bundan nasıl etkilenirse etkilensin, bir taraftan rutin sağlık hizmetleri de devam etmek zorundadır”

ifadelerini kullandı.

“ARTAN TALEBİ VE İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK ZORUNDAYIZ”

Aktaş, hastanelerde sunulan hizmetin hayati öneme sahip olduğunu, herhangi bir işkolundaki hizmet ile karşılaştırılamayacağına parmak basıp,

“Günlük yaşamda en ufak akasmaların bile büyük sıkıntı oluşturduğu sağlık hizmetlerine, afet dönemlerinde daha çok ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla hastaneler afet dönemlerinde hem rutin işlerini kesintiye uğratmadan devam ettirmek hem de gelen afetzede ve yaralıların artan talebi ve ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır.

Bu çerçevede her yıl planlanan tatbikatları yapılmakta ve hastanemizin imkân ve kabiliyetleri değerlendirilmekte, personelimiz bilgilendirilmektedir. Afet ve felaketlerin sadece tatbikatlarda kalması temennisiyle tatbikatı düzenleyen arkadaşları tebrik ederim”

şeklinde konuştu.

“BU SÜREÇTE ÖZELLİKLE YAŞLILARIMIZI KORUMALIYIZ”

Covid-19 konusunda bilgilendirme yapan Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Özlem Çağaşar, maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemine değindi. Çağaşar,

“Kurallara uyulduğu ve herkesin vicdani sorumluluklarını yerine getirdiği takdirde salgının önüne geçeriz. Her şeyden önemlisi bireylerin kendilerini düşünmemesi, yakınlarını ve sevdiklerini de düşünerek kurallara uyumaları gerekmektedir. Bu süreçte özellikle yaşlılarımızı korumalıyız”

dedi.

UMKE görevlisi Ramazan Kaya da, tatbikat senaryoları hakkında bilgi vermesinin ardından, kırmızı kod verilerek yangın durumuna geçidi.