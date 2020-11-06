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06 Kas 2020 - 10:38- Ekonomi G: 06 Kas 2020 - 10:45

Mardin’den Malatya’ya Rulo Çim

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde üretilen ve peyzaj alnında kullanılan rulo çimler Güneydoğu ve Doğu Anadolu illeri başta olmak üzere Kuzey Irak’ın birçok iline de ihraç ediliyor.
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Kızıltepe'de yaşayan peyzaj mühendisi Bilal Akyel, batıdan getirdiği rolü çimlerin nakliyesine çok fazla ücret vermemek için Kızıltepe’de 200 dönüm arazi üzerine çim ekti. Üretilen çimler istenilen seviyeye ulaştığında makinelerle biçilerek, işçiler tarafından rulo haline getirilip paketlenerek tırlara dolduruluyor. Akyel, tohumdan ürettiği kaliteli rulo çimlerini Elazığ, Malatya, Şırnak gibi illerin yanı sıra Kuzey Irak’ta da birçok ile gönderiyor. Talebin arttığını gören Akyel, 300 dönüm arazi üzerinde daha çim üretmeye başladı.

"PEYZAJ İŞLERİYLE UĞRAŞIYORUZ”

Orta Doğu piyasasına açıldığını ifade eden Bilal Akyel,

"Peyzaj işleriyle uğraşıyoruz. Kızıltepe’de 200 dönüm çim üretim sahamız var. Mardin Kızıltepe, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun çim ihtiyacını karşılıyoruz. Hedefimiz büyük, şuan 300 dönümlük bir hedefimiz daha var. Yurtdışına ihracatımız olacak. Irak, Suriye gibi ülkelere ihracatımız olacak. Şuanda 300 dönüm daha arazimiz var, onun hazırlıklarımız var. Bu sene 500 dönüm hedefimiz. Önümüzdeki yıllara bakacağız. Bin dönüme yakın bir üretimimiz olacak”

dedi.

(İHA)

# malatya, mardin, Peyzaj, Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Kooperatifi, Çim, Yeşili Koru, elazığ, Şırnak

06 Kas 2020 - 10:38 Malatya- Ekonomi

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