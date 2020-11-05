BASIN AÇIKLAMASI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüklerince Malatya genelinde dün ve önceki gün bazı çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
“Yapılan çalışmalarda, 4 bin 15 şahsın GBT sorgusu yapılmış, bin 73 araç incelenmiştir. 14 aranan şahıs yakalanmış, 9 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlem yapılmıştır. İncelenen araçlardan trafik kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilen 109 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. Covid-19 tedbirleri kapsamında 398 işyeri, 13 park ve diğer alanlarda kontrollerde bulunulmuş, yapılan kontrollerde karantina ihlali yapan 6 şahsa ve kurallara uymayan 16 şahsa işlem yapılmıştır. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 1 masaj salonuna tutanak tanzim edilmiş olup gerekli işlemler yapılmıştır. Tehdit yoluyla 10 bin TL para isteme konusu şüphelisi 3 şahıs ekiplerimizce yakalanmıştır. 4 farklı (Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma) olayından yakalanarak Adliyeye çıkarılan 1 şahıs Adli Kontrol kararı ile serbest kalmıştır. Yapılan diğer çalışmalarda ise, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet (7*65 çaplı) fişek, 13.58 Gr uyuşturucu madde, 36 adet narkotik hap, 2,92 gr metamfetamin, 1,90 gr kannabinoid ele geçirilip gerekli adli – idari işlem yapılmıştır.”
(Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.