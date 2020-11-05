05 Kas 2020 - 17:58- Asayiş

BASIN AÇIKLAMASI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüklerince Malatya genelinde dün ve önceki gün bazı çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar içerisinde tehdit yoluyla 10 bin TL para isteme konusu şüphelisi 3 şahıs ekipler tarafından yakalandı.