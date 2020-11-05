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05 Kas 2020 - 17:38- Spor G: 05 Kas 2020 - 17:42

Kaplan Maça Hazır

Süper Lig’de haftayı puansız kapatan Yeni Malatyapsor Türkiye Kupası’nda ilk maçını bugün oynayacak. Hazırlıklarını tamamlayan Sarı kırmızılılar 3. Eleme Turu’nda Artvin Hopaspor ile Malatya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Ömer Ali Delibaş
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Beşiktaş mağlubiyetiyle morali bozulan Kaplan Türkiye Kupası serüvenine 3. Tur’dan merhaba diyecek. Sarı kırmızılılar Malatya Stadyumu’nda TFF 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor ile bugün saat 18:00’de karşılaşacak. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yardımcıları Tolga Atasoy ve Güner Mumcu Taştan yönetecek. Mücadele A Spor’dan naklen yayınlanacak. Kupa maçının hazırlığını dün kuvvetli yağan yağmur altında gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayan Yeni Malatyaspor’da Issam Chebake dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Faslı oyuncunun son yapılan testinin yine pozitif çıktığı ve karantinada olduğu ifade edildi.

Artvin Hopaspor karşısına kazanmak için çıkacak olan Yeni Malatyaspor kupa serüvenine iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Bu sezon ilk kez şifresiz kanaldan taraftarının karşısına çıkacak olan Malatya ekibinin oynayacağı oyun ile Beşiktaş karşısında sergilenen kötü futbolu unutturması bekleniyor.  Rakibi karşısına yedek ağırlık kadroyla çıkması beklenen sarı kırmızılılarda bazı futbolcularda ilk kez onbirde şans bulacak.

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05 Kas 2020 - 17:38 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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