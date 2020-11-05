Malatya Maçında Kalkavan’a Görev

Yeni Malatyaspor’un Denizlispor ile karşılaşacağı Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak olan mücadelelerin hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) tarafından açıklandı. Malatya Stadyumu’nda saat 13:30’da başlayacak karşılaşmayı İstanbul bölgesi üst klasman hakemi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mehmet Yıldırım yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay. Hakem Mete Kalkavan bu sezon Süper Lig’de 3 maçta görev yaptı. 8. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:



6 KASIM CUMA

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu



7 KASIM CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Serkan Tokat

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Alanyaspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık

19.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Halis Özkahya



8 KASIM PAZAR

13.30 Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Mete Kalkavan

13.30 Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

16.00 Kayserispor - Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.00 Başakşehir - Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Sivasspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen