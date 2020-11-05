Busabah Malatya Busabah Malatya
05 Kas 2020 - 17:30- Spor G: 05 Kas 2020 - 17:38

Malatya Maçında Kalkavan’a Görev

Süper Lig’in 8. Haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre Pazar günü Yeni Malatyaspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yeni Malatyaspor’un Denizlispor ile karşılaşacağı Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak olan mücadelelerin hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) tarafından açıklandı. Malatya Stadyumu’nda saat 13:30’da başlayacak karşılaşmayı İstanbul bölgesi üst klasman hakemi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mehmet Yıldırım yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay. Hakem Mete Kalkavan bu sezon Süper Lig’de 3 maçta görev yaptı. 8. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:


6 KASIM CUMA
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

7 KASIM CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Serkan Tokat
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe: Cüneyt Çakır
16.00 Alanyaspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık
19.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Halis Özkahya

8 KASIM PAZAR
13.30 Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Mete Kalkavan
13.30 Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
16.00 Kayserispor - Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.00 Başakşehir - Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Sivasspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

# yeni malatyaspor, antalyaspor, futbol, cüneyt Çakır, başakşehir, gençlerbirliği, fatih karagümrük, gaziantep futbol kulübü, Hatayspor, malatya, beşiktaş, malatyaspor, tff, büyükşehir, denizlispor

05 Kas 2020 - 17:30 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Eleştiri Okları Hamzaoğlu’nda mask
Eleştiri Okları Hamzaoğlu’nda
Kupa Mesaisi Başlıyor mask
Kupa Mesaisi Başlıyor
TFF Amatöre Şart Koydu mask
TFF Amatöre Şart Koydu
Parkede Düello Büyükşehir’in mask
Parkede Düello Büyükşehir’in
Taraftar Derneği Açıldı mask
Taraftar Derneği Açıldı
KABUS GECESi! mask
KABUS GECESi!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Taraftar Derneği Açıldı mask
Taraftar Derneği Açıldı
Yeni Malatyaspor İçinde Tehlike Kapıda! mask
Yeni Malatyaspor İçinde Tehlike Kapıda!
Başkandan 'Borçlu Hizmet' Mesajı mask
Başkandan 'Borçlu Hizmet' Mesajı
Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi mask
Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi
Acılı Baba Konuştu mask
Acılı Baba Konuştu
Evdeki Hesap Çarşıda Tutmadı! mask
Evdeki Hesap Çarşıda Tutmadı!

GALERİ

Yeşilyurt’tan İzmir’e yardım Tırı mask
Yeşilyurt’tan İzmir’e yardım Tırı
Bir Garip Kadın, Bir Garip Olay mask
Bir Garip Kadın, Bir Garip Olay
Rulo Çimlerini Kendi Üretiyor mask
Rulo Çimlerini Kendi Üretiyor
“Faizsiz Kredi Verdik” mask
“Faizsiz Kredi Verdik”
Çini Sanatının Püf Noktası mask
Çini Sanatının Püf Noktası
Örnek Davranış mask
Örnek Davranış
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL