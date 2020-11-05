Yeni Malatyaspor’un Denizlispor ile karşılaşacağı Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak olan mücadelelerin hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) tarafından açıklandı. Malatya Stadyumu’nda saat 13:30’da başlayacak karşılaşmayı İstanbul bölgesi üst klasman hakemi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mehmet Yıldırım yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay. Hakem Mete Kalkavan bu sezon Süper Lig’de 3 maçta görev yaptı. 8. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:
05 Kas 2020 - 17:30- Spor Güncelleme: 05 Kas 2020 - 17:38
Malatya Maçında Kalkavan’a Görev
Süper Lig’in 8. Haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre Pazar günü Yeni Malatyaspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.