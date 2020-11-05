“Beşiktaş Maçı Kazaydı”

Sarı kırmızılı takımın Peru’lu oyuncusu Cristian Cueva, kulüp sosyal medya hesabından yapılan programa konuk olarak katıldı. Konuşmasına Yeni Malatyaspor taraftarına teşekkür ederek başlayan Cueva,
“Buraya geldiğim ilk gün beni sevgiyle coşkulu şekilde karşıladılar. Değişik bir kültür değişik bir coğrafyaya geldim. Adaptasyonla ilgili ilk etabı atlattığımı düşünüyorum. Daha alışmam gereken çok şey var. Göreceğim çok şeyin olacağını düşünüyorum. Ailem ile beraber burada olmaktan mutluyum”
ifadelerini kullandı.
“EN BÜYÜK ETKEN AVRUPA”
Adaptasyon sürecini hızlı atlattığını kaydeden tecrübeli futbolcu,
“Tanrının bana sunduğu seçeneklerden ötürü müteşekkirim. Büyük takımların sizi arayıp istemesi tüm futbolcuları mutlu eder. Malatyaspor’dan bana bir teklif gelmişti. Kafamda buraya gelmek vardı. Şehirle ve takımla ilgili bazı araştırmalar yaptım. Hedefleri olan bir takım olduğunu öğrendim. Büyümek isteyen bir camia ve bende takımla beraber büyümek istedim. Kendimi geliştirip üzerine koymak isteyen bir futbolcuyum. Sonrasında ailemle konuştum ve Malatya’yı seçtim. Burayı seçmemdeki en büyük etken Avrupa macerasının başlamasıydı. Ayrıca Türkiye ligi çok çekişmeli bir lig. Ben bu tarz futbol oynanan ortamlardan hoşlanıyorum. Değişik bir yemek tarzı ve inançlarımız değişik. Bunlar hiç önemli değil. Bunlar benim yabancıladığım şeylerde değil. İnsanlar birbirine saygı duyduğu sürece her şey yolunda. Yemekler konusunda şunu söyleyebilirim; kuzu etli kuru fasulye yedim. O çok lezzetliydi. Kebap denedim. Daha önce Rusya’da oynarken yemek konusunda hoş tecrübelerim olmamıştı. Ama buranın daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim”
şeklinde konuştu.
“O BİZE YOL GÖSTERECEK”
Beşiktaş maçının bir kaza olduğunu ifade eden Cueva yeniden çıkışa geçeceklerini belirterek,
“Günümde olmadığım bile en azından defans yaparak takımıma yardımcı olmak istiyorum. Neden Yeni Malatyaspor bir gün şampiyon olamasın? Benim için en önemli gün aslında bu formayla atacağım ilk resmi gol çok değerli olacak. Bu bana özgüven verecek. Daha çok günü yaşayan bir futbolcuyum. Gelecekle ilgili planlarım olmaz. Buraya iyi şeyler yapmak için geldim. Maç maç göreceğiz. Umarım bol bol 10 numara pozisyonunda oynarım ve oynadığım futbolla izleyenlere keyif veririm. Beşiktaş maçı taraftarlar kadar bizimde hoşumuza gitmeyen bir karşılaşma oldu. Ligin tamamında bu şekil oynayacakmışız gibi değerlendirmek yanlış olur. Bu maça ufak bir kaza diyelim. Demek ki düzeltmemiz gereken şeyler var. Hocada bunları düzeltmemize yardımcı olacak. Kendisiyle çok iyi şeyler yapabileceğimiz bir hocamız var. O bize yol gösterecek. Biz de ona yardımcı olacağız. Arkamızda olduğunu hissettiren bir de sportif direktörümüz var”
diye konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.