05 Kas 2020 - 17:03- Spor

“Beşiktaş Maçı Kazaydı”

Yeni Malatyaspor’un ofansif orta saha oyuncusu Cristian Cueva Beşiktaş maçının bir kaza olduğunu söyledi. Hedefinin ilerleyen maçlarda gol atmak olduğunu kaydeden Cueva, “Beşiktaş maçı taraftarlar kadar bizimde hoşumuza gitmeyen bir karşılaşmaydı. Ligin tamamında bu şekil oynayacakmışız gibi değerlendirmek yanlış olur” dedi.