Yeşilyurt Ve Rakibi PFDK’da

Yeşilyurt Belediyespor’un sahasında Diyarbekirspor’a 1-0 kayıp ettiği maçta yaşanan saha olayları federasyonun gözlemci raporuna yansıdı. TFF’nin sitesinden yapılan açıklamada sevk gerekçesi olarak şu ifadelere yer verildi:
“18- MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü TEVFİK AKOL'un 01.11.2020 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-DİYARBEKİRSPOR A.Ş Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ile "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca 03.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü ABDÜLKADİR YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi MUHAMMET KAYHAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
19- DİYARBEKİRSPOR A.Ş Kulübü'nün 01.11.2020 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-DİYARBEKİRSPOR A.Ş Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 6/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,
DİYARBEKİRSPOR A.Ş Kulübü idarecisi ORHAN SAĞLAMCAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
DİYARBEKİRSPOR A.Ş Kulübü antrenörü KENAN AŞKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
DİYARBEKİRSPOR A.Ş Kulübü kaleci antrenörü REMZİ ÖZDOĞRU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.