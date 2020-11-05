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05 Kas 2020 - 16:54- Spor G: 05 Kas 2020 - 16:59

Yeşilyurt Ve Rakibi PFDK’da

Geçtiğimiz hafta Yeşilyurt Belediyespor ile Diyarbekirspor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle iki takımın görevlileri Profesyonel Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Yeşilyurt Belediyespor’un sahasında Diyarbekirspor’a 1-0 kayıp ettiği maçta yaşanan saha olayları federasyonun gözlemci raporuna yansıdı. TFF’nin sitesinden yapılan açıklamada sevk gerekçesi olarak şu ifadelere yer verildi:

“18-  MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü TEVFİK AKOL'un 01.11.2020 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-DİYARBEKİRSPOR A.Ş Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle  Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ile "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca 03.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü ABDÜLKADİR YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi MUHAMMET KAYHAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
19- DİYARBEKİRSPOR A.Ş Kulübü'nün 01.11.2020 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-DİYARBEKİRSPOR A.Ş Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 6/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,
DİYARBEKİRSPOR A.Ş Kulübü idarecisi ORHAN SAĞLAMCAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
DİYARBEKİRSPOR A.Ş Kulübü antrenörü KENAN AŞKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
DİYARBEKİRSPOR A.Ş Kulübü kaleci antrenörü REMZİ ÖZDOĞRU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

# yeşilyurt belediyespor, diyarbekirspor,  TEVFİK AKOL, tff,  REMZİ ÖZDOĞRU, pfdk, malatya, yeşilyurt, covid, covid-19, futbol

05 Kas 2020 - 16:54 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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