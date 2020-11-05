Yeşilyurt Ve Rakibi PFDK’da

Yeşilyurt Belediyespor’un sahasında Diyarbekirspor’a 1-0 kayıp ettiği maçta yaşanan saha olayları federasyonun gözlemci raporuna yansıdı. TFF’nin sitesinden yapılan açıklamada sevk gerekçesi olarak şu ifadelere yer verildi:

“18- MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü TEVFİK AKOL'un 01.11.2020 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-DİYARBEKİRSPOR A.Ş Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ile "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca 03.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü ABDÜLKADİR YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi MUHAMMET KAYHAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- DİYARBEKİRSPOR A.Ş Kulübü'nün 01.11.2020 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-DİYARBEKİRSPOR A.Ş Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 6/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

DİYARBEKİRSPOR A.Ş Kulübü idarecisi ORHAN SAĞLAMCAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

DİYARBEKİRSPOR A.Ş Kulübü antrenörü KENAN AŞKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

DİYARBEKİRSPOR A.Ş Kulübü kaleci antrenörü REMZİ ÖZDOĞRU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”