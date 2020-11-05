Başkan Çınar,

“Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çevre bilincinin erken yaşlarda aşılanması ve öğretilmesi amacıyla başlattığı bu yeni proje ise takdir şayandır, çünkü çevre ve doğayı korumak toplumda yaşayan her bireyin asli görevidir”

dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çevre bilincinin çocuklara öğretilmesi amacıyla ‘Yaprak Yeşili, Gök Mavisi, Çocuklar Renklerin ve Hayatın Varisi’ temasıyla Malatya’da ki bütün resmi ve özel okullarda yürütülecek olan ‘Değerler Eğitimi’ projesinin tanıtım toplantısına katıldı.

Erman Ilıcak Fen Lisesi bahçesinde gerçekleşen tanıtım programının açılış konuşmasını yapan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, 2020-2021 Eğitim-Öğretim dönemi kapsamında bütün resmi ve özel okullarda çevre bilincinin aşılanmasına yönelik bir dizi etkinlik ve bilinçlendirme çalışması yürüteceklerini söyledi.

BİLİNÇ GEREKMEKTE

Kanbay,

“Çocuklarımıza daha güzel ve yaşanabilir bir gelecek bırakmak için paydaşlarımızın da destekleriyle güzel ve verimli etkinlikler düzenleyeceğiz. Dünyayı korumak ve onun doğal düzenini düzeltmek için bir bilinç gerekmektedir. Eğitim alanından başlayarak bu bilinci yaygınlaştırmak, daha yaşanabilir bir tabiat için çabalamak kentimiz ve ülkemiz adına son derece önemli bir kavramdır. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm okullarımızda uygulayacağımız ‘Değerler Eğitimi’ projemizle çocuklarımızın çevreye duyarlı bir şekilde büyümelerine katkı sunmuş olacağız”

dedi.

Çocuklara erken yaşlarda çevre bilincinin aşılanması adına başlatılan ‘Değerler Eğitimi’ projesinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, projenin hedefe ulaşması içinde ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

“GELECEĞE O DENLİ HUZURLU VE SAĞLIKLA BAKABİLİRİZ”

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün takdir edilecek güzel bir projeyi hayata geçirdiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

“Yaprak Yeşili, Gök Mavisi, Çocuklar Renklerin ve Hayatın Varisi’ temasıyla şehrimizde ki bütün resmi ve özel okullarda yürütülecek olan ‘Değerler Eğitimi’ projesinden dolayı öncelikle Milli Eğitim Müdürümüzü ve değerli mesai arkadaşlarını canı gönülden tebrik ediyorum ve kutluyorum. Çevre bilinci hiç şüphesiz erken yaşlardan itibaren kazanılması gereken en önemli eğitimdir. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çevre bilincinin erken yaşlarda aşılanması ve öğretilmesi amacıyla başlattığı bu yeni proje ise takdir şayandır, çünkü çevre ve doğayı korumak toplumda yaşayan her bireyin asli görevidir. Toplumumuzda sağlık, kültür, tarih ve çevre bilinci ne kadar sağlam olursa geleceğe o denli huzurlu ve sağlıkla bakabiliriz. Şehirlerin sağlıklı, temiz ve güzel olabilmesi için çevreyi sahiplenme ve korumak ayrı bir önem taşımaktadır. Bir şehir temiz, düzenli ve sağlıklı ortamlar gibi birbirine bağlantılı gelişim süreçlerine sahipse moderndir ve yaşam standardı yüksektir.2020-2021 Eğitim-Öğretim dönemi çerçevesinde tüm okullarımızda düzenlenecek bu güzel projeye destek veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum”

diye konuştu.

ÖNEMLİ BİR VİZYONA ULAŞTIK

Yeşilyurt Belediyesinin çevre yatırımlarında ülke çapında yakından tanındığını sözlerine ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şunları kaydetti:

“2014 yılında Malatya’nın Büyükşehir statüsüne girmesinden sonra kurulan Yeşilyurt Belediyesinde Çevre Müdürlüğünü kurarak çevre bilincinin aşılanması için gerek fiziksel yatırımlar gerekse de sosyal sorumluluk projeleri ve eğitim çalışmalarıyla bu alanda toplumsal farkındalığın oluşması adına çok önemli hizmetleri halkımızla buluşturduk. Bölgemizde başka bir örneği olmayan Ambalaj Atığı Toplamaya Ayırma Tesisimizin yanı sıra çevre hizmetlerinin olmazsa olması olarak görülen 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizi 1,5 yıl önce Malatya’mıza kazandırdık. Çevre yatırımlarına örnek gösterilecek bir organizasyon ve planlamayla yönettiğimiz bu tesislerimizde 14 farklı atık grubunu yerinde ayrıştırıp, ayrı ayrı sınıflandırıp ekonomiye kazandırıyoruz. Toplum ve insan sağlığını tehlikeye atacak atıkların çevreye zarar vermeden ber taraf edilmesini sağlayarak bu anlamda gayet başarılı hizmetlerin altına imza atıyoruz. 6 yıllık gayretli ve özverili çalışmalar neticesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılıp Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerini en fazla destekleyen yerel yönetimlerin başında geliyoruz. ‘1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ ile ‘Mobil Geri Dönüşüm Aracı’ projelerimiz 2019 yılında ‘Sıfır Atık Yerel Yönetimler Başarı’ ödülüne layık görülürken, 1.359 belediye arasında ilk 5’e girme başarısına ulaştık. Ortaya koyduğumuz özverili ve gayretli çalışmaların neticesinde birçok yerel yönetimin çevre projelerine ışık tutan farklı ve dikkat çekici yatırım alanlarımızla Yeşilyurt’umuzu çevre hizmetlerinde örnek bir seviyeye ulaştırdık. Çevre hizmetlerinde ülke genelinde şehrimizi başarıyla temsil etmekten, özel ödüller almaktan ayrıca onur duymaktayız. Çevre eğitiminde edindiğimiz tecrübe ve deneyimler ışığında çok önemli bir vizyona ulaştık. Çevre bilincinin erken yaşlarda çocuklarımıza aşılamak adına İlçe Kaymakamlığımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yanı sıra sivil toplum ve meslek örgütlerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, muhtarlarımız ve hemşerilerimizin destekleriyle anaokullarından başlamak üzere ilkokul, ortaokul ve liselerde çocuklarımıza yönelik animasyonlar ve etkinlikleri içerisine alan çok faydalı çevre eğitimleri verdik. Pandemi salgınından dolayı bu yıl bazı programlarımızı ertelemek durumunda kaldık ancak ilçemizde gitmediğimiz okul, ulaşmadığımız öğrenci kalmadı. İnşallah bu tür projeler ve hizmetlerle gelecek nesillere sağlıklı, temiz ve düzenli bir çevre emanet etmek adına ortaya koyduğumuz gayretli çalışmaların sayısını artıracağız.”

Konuşmaların ardından ‘Değerler Eğitimi’ kapsamında yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı okul müdürlerine teşekkür belgeleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan fideler takdim edildi.

‘Değerler Eğitimi’ projesi tanıtım toplantısına; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Süleyman Serdar Karaca, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı İlhan Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Okul Müdürleri ve Öğretmenler katıldı.

(Bülten