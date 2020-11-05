Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi Çalışmalarına Başladı

Toplum ve insan sağlığının korunması ve muhafaza edilmesi anlamında gerek çevresel gerekse de deprem ve doğal afetler eğitimlerinde bölgede örnek alınacak yatırımların altına imza atan Yeşilyurt Belediyesinin, 7’den 70’e tüm vatandaşlara deprem eğitimi vermek adına Malatya’ya kazandırdığı Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi, kapılarını yeniden vatandaşlara açtı.

Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi’nde düzenlenen programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, deprem ve doğal afetlerden vatandaşları koruyacak temel noktanın bilgi ve eğitim olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE’DEKİ SAYILI AFET EĞİTİM MERKEZLERİNDEN BİRİNE SAHİBİZ”

Eğitim yatırımlarında bölgeye örneklik teşkil edecek değerli ve özel yatırım alanlarına sahip olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinin Türkiye’de ki sayılı afet eğitim merkezlerinden bir tanesi olduğunu dile getirdi.

DOĞAL AFETLERLE SIK SIK KARŞILIYORUZ

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle her yaştan vatandaşın deprem eğitimini eksiksiz alması gerektiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

“ Pandemi salgını, depremler ve doğal afetlerden dolayı çok zor ve sıkıntılı günlerden geçmekteyiz. Özellikle 24 Ocak’ta ki Elazığ-Malatya Depremi ve ardından geçtiğimiz Cuma günü İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem felaketinden dolayı hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza öncelikle Allah’tan rahmet, milletimize ve aile mensuplarına başsağlığı dileklerimi iletirken, şu anda hastanelerde tedavi gören tüm hastalarımıza acil şifa dileklerimi iletiyorum. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdüren AFAD’a, UMKE’ye ve diğer görevlilerimizin üstün hizmetlerini takdirle karşılıyoruz. Çevresel sorunlar ve iklimsel değişiklikler nedeniyle son zamanlarda toplum ve insan hayatını olumsuz etkileyen deprem ve doğal afetlerle sık sık karşılıyoruz. Depremi en az hasarla atlatmak için; yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalıyız”

diye konuştu.

BİZLER BU DÜŞÜNCEDE OLMAMALIYIZ

Depremden korunmanın başıca yollarından bir tanesinin eğitim olduğunu hatırlatan Başkan Çınar,

“ Dünyayı kasıp kavuran, çok sayıda insanın hayatına mal olan pandemi salgını özellikle gösterdi ki ‘ Bana Bir Şey Olmaz’ düşüncesi çok yanlıştır. Bizler asla bu düşüncede olmamalıyız, deprem ve doğal afetler her an gelebilir, çünkü ülkemiz deprem kuşağında, böyle bir riskin olduğunu asla unutmamalıyız. Bu tür felaketlerden kendimizi yeterli düzeyde korumanın yolu: bilgi sahibi olmaktır. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizin hayatını ancak yeterli bilgiye sahip olursak ve bunları da çevremizdekilerle paylaşırsak koruyabiliriz. Vatandaşlarımızı bu tür hadiselere karşı bilgilendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına yerel yönetimlere ciddi görevler düşmektedir. Eğitim hizmetlerine sınırsız destek veren Yeşilyurt Belediyesi olarak deprem ve doğal afetler konularında her yaştan vatandaşımızı bilgi sahibi yapmak ve bilinçlendirmek adına ülkemizin sayılı afet eğitim merkezlerinden bir tanesi olan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi gibi özel bir yatırımı Malatya’mızda faaliyete sunmanın haklı gurunu yaşıyoruz. Buranın amacı hemşerilerimize deprem bilinci kazandırmaktır”

şeklinde konuştu.