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05 Kas 2020 - 15:57- Sağlık G: 05 Kas 2020 - 16:03

Kurallara Uyanlara Hediye, Uymayanlara Uyarı

Kent Konseyi Gençlik Meclisi, toplumsal farkındalık çalışmaları kapsamında maske ve mesafe kurallarına dikkat çekmek için bir program düzenlediler. Soykan Parkı Meydanı’nda düzenlenen programda maske-mesafe kurallarına uyan vatandaşlara hediyeler verilirken, kurallara uymayanlara ise uyarılarda bulunuldu.
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Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Birlik Vakfı işbirliğinde toplumsal ve sosyal alan içinde pandemi kurallarına uygun olarak maske-mesafe kurallarına uyan ve örneklik teşkil eden vatandaşlara yönelik bir farkındalık programı düzenlendi. Yapılan farkındalık çalışmasında kurallara uyan vatandaşlara hediyeler dağıtıldı.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi, toplumsal farkındalık çalışmaları kapsamında maske ve mesafe kurallarına dikkat çekmek için kurala uyan vatandaşlara Soykan Parkı Meydanı’nda hediyeler dağıttı. Gerçekleştirilen program sırasında kurallara uyan vatandaşlara hediyeler dağıtılırken, maske ve mesafe kuralına uymayanlar ise uyarıldı.

 Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu adına değerlendirmelerde bulunan Furkan Berber, ülke olarak zor zamanlardan geçildiğini belirterek, bu süreci dayanışma içinde beraber atlatabileceğini söyledi.

İYİ BİR TOPLUM MODELİ OLUŞTURAMAYIZ

Berber, özellikle kalabalık noktalarda maske ve mesafe kuralına uyanlara teşekkür etmek ve bu konuda toplumda farkındalık uyandırmak amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak toplumda iyi örnekleri ön plana çıkaran çalışmalar yürütmenin toplum sağlığı için önemli olduğunu belirten Berber,

“Toplumsal hassasiyetlerimizi pozitif manada çoğaltmak için iyi şeylerimizi paylaşmalıyız, çünkü kötü örneklerden iyi bir toplum modeli oluşturamayız”

dedi.

Gençlik Meclisi olarak sosyal farkındalık uyandıracak çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade eden Berber,

“ Bugün ki programda bizleri yalnız bırakmayan İl Emniyet Müdürlüğümüze ve Birlik Vakfımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlik Meclisi olarak her daim yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a da ayrıca çok teşekkür ediyorum”

diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğin anlamlı ve duyarlı bir çalışma olduğunu söyleyen vatandaşlar,  maske kullananları onure etmenin toplumsal anlamda etkin bir yöntem olduğunu vurgulayarak, Kent Konseyi Genel Sekreterliğine, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve Birlik Vakfı’na teşekkür ettiler.

(Bülten)

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05 Kas 2020 - 15:57 Malatya- Sağlık

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