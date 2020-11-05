Ağbaba, Monilya’yı Meclis Gündemine Taşıdı

Kayısı üreticilerinin 8 aydır görmezden gelinen ‘Monilya Çilesi’ni meclis gündemine taşıyan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Monilyadan dolayı ağaçlarda tek bir meyvenin kalmadığını ileri sürdü. Öte yandan Ağbaba, Monilyadan zarar gören üreticilere gönderilen 10 milyon liranın aylarca üreticilere dağıtılmayıp hesapta bekletilmesini tekrar gündeme taşıyarak,

“Binlerce üreticinin zarar gördüğü ortadayken, hem para dağıtımının geciktirilmesi hem de çok sınırlı sayıda kişiye dağıtılması dikkat çekmektedir”

dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kayısı üreticilerinin ürünlerinin neredeyse tamamının yok olmasına sebep olan ancak yetkililer tarafından 8 aydır görmezden gelinen ‘Monilya Çilesi’ni meclis gündemine taşıdı.

Ağbaba, Malatya İlinde İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından monilyadan kaynaklı hasar tespit işleminin 3 gün gibi ‘uygulamada imkansız’ sürede yapılmasının araştırılmasını, Monilyadan kaynaklı zarar gören gerçek üretici sayısının ortaya çıkarılmasını, Malatya’ya gönderilen 10 milyon liranın ne kadar süre bekletilip üreticiye dağıtılmadığının, paranın ne kadarının dağıtıldığının, kimlere ne kadar dağıtıldığının, dağıtımda AKP’lilere yakınlık kriterinin olup olmadığının tespiti amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

AĞAÇLARDA TEK BİR MEYVE KALMADI

Malatyalı kayısı üreticileri her yıl farklı bir tabii afet nedeniyle ürünlerini kaybettiğini belirten Ağbaba,

“Üreticiler ürünlerini hastalıklardan korumak için çeşitli tarım ilaçları kullanmaktadır. Bu ilaçlardan biri de monilya hastalığından korunmak için atılmaktadır. Malatyalı üreticiler kayısı ağaçlarını ilaçlamalarına rağmen mart ayındaki yağan yoğun yağmurdan dolayı çiçekler kurumuş, Monilyadan dolayı ağaçlarda tek bir meyve kalmamıştır. Özellikle Akçadağ, Yeşilyurt, Yazıhan, Battalgazi ve Kale ilçemiz kayısı üreticilerinden gelen yoğun şikâyetler üzerine; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanları tarafından hastalıkla ilgili tespit çalışması yapılmıştır. Ancak Malatya İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü tarafından -çok kısa süre içerisinde yapıldığı için eleştirilere sebep olan- hasar tespit çalışmaları sonucunda Çiçek Monilyası hastalığına yakalanan bahçelerin oranının yüzde 1-2 civarında’ olduğu açıklanmıştır”

şeklinde konuştu.

ZARARIN YÜZDE 100 OLDUĞU BELİRTİLMESİNE RAĞMEN…

Malatyalı üreticiler tarafından ağaçlarında ürün kalmadığı zararın yüzde 100 olduğu belirtilmesine rağmen yetkililer tarafından zararın yüzde 1-2 civarında olduğunun açıklanması tartışmaları beraberinde getirdiğini kaydeden CHP Milletvekili Ağbaba,

“Bir başka tartışma konusu da Monilyadan zarar gören üreticilere gönderilen 10 milyon liranın aylarca üreticilere dağıtılmayıp hesapta bekletilmesidir. Binlerce üreticinin zarar gördüğü ortadayken, hem para dağıtımının geciktirilmesi hem de çok sınırlı sayıda kişiye dağıtılması dikkat çekmektedir. Malatya’da gelen paranın AKP’li siyasiler ve yerel yöneticilerin akrabalarına dağıtıldığı, diğer üreticilere ise hiç para verilmediği konuşulurken, gelen paranın kimlere nasıl ve ne kadar dağıtıldığı ise tüm ısrarlara rağmen kamuoyuna açıklanmamıştır”

diye konuştu.

Ağbaba, Malatyalı üreticilerin çilesi haline gelen, yerel yöneticiler tarafından ısrarla kapatılmak istenen Monilya sorununun mecliste kurulacak araştırma komisyonu tarafından ele alınarak incelenmesi gerektiğini kaydetti.

(Bülten)