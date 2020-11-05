Vicdansızlar Burada Da Sahnede

Koronavirüs’ün giderek yaygınlaşmasıyla birlikte destek olsun diye alınan gıda takviyelerinde bir azalma olması problemlere neden olurken, Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti Üyesi Tahir Özelçi, merdiven altında üretilen gıda takviyelerine karşı Malatyalıları uyardı. Bu Covid döneminde halkın sağlığını paraya çevirmek isteyen, vicdanları düşüren birçok insanın olduğuna dikkat çeken Özelçi,

“Bilinçsiz şekilde kullanılan gıda takviyeleri sağlığa ve ölüme kadar varılabilen neticelere neden olabilir. Dolayısıyla bu tür gıda takviyelerini güvenli olan eczanelerden almaları gerekmektedir”

dedi.

Koronavirüs salgının Malatya’da giderek artması, vatandaşları gıda takviyelerine yönlendiriyor. Son zamanlarda gıda takviyelerinin giderek azalması vatandaşları merdiven altlarında gıda takviyeleri aramaya yönlendirirken, vatandaşları bu konuda uyaran Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti Üyesi Tahir Özelçi, vatandaşları bekleyen tehlikeden bahsederek, BUSABAH gazetesine konuştu.

Covid’le ilgili destek amacıyla kullanılan D, C vitamini gibi gıda takviyelerinde biraz sorun olduğunu dile getiren Özelçi, zaman içerisinde de bu problemin düzeleceğini ifade etti.

“HALKIMIZIN DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR”

Gıda takviyelerinin çoğunun Türkiye’de de üretildiğini dile getiren Özelçi, “Gıda takviyelerinin çoğu ülkemizde üretiliyor. Yalnız halkımızın dikkat etmesi gereken şu: Gıda takviyelerinin ruhsatlandırılması Tarım Bakanlığı tarafından yapılıyor. Ve bunların üretimi ruhsatsız bir şekilde merdiven altı, hijyenik olamayan koşullarda içeriği, stabilizesi belli olmayan, dolayısıyla alındığında zararı olabilecek bu tür gıda takviyelerine halkımızın dikkat etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu tür gıda takviyelerini güvenli olan eczanelerden almaları gerekmektedir. Eczacılar gıda takviyeleri konusunda halkımıza yardımcı olacak. Gıda takviyesi hangi yönde, hangi dozda, hangi besinlerle, hangi ilaçlarla alınması gerektiğini bir eczacı danışman olarak hastalara tavsiyede bulunacak. Böylece güvenilir ve sağlam ürünler hastalara ulaştırılacak” şeklinde konuştu.

“HER BİTKİSEL ÜRÜN COVİD’E İYİ GELECEK DİYE BİR ŞEY YOK!”

Her bitkisel ürünün Covid’e iyi geleceği yönünde bir gerçekliğin olmadığını belirten Özelçi,

“Aktarlar bitkisel drogların satıldığı yerler. Bitkisel drog ayrı ilaç, tablet, kapsül haline getirilmiş gıda takviyeleri ayrı şeylerdir. Her gıda takviyesi, her ilaçla alınmayabilir. Hasta başka ilaçları kullanıyorsa, onun tedavisini yarım bıraktırabilir veya hastanın sağlık sorununu daha ileriye götürebilir. Ya da her gıda takviyesi her besinle alınmaz. Dolayısıyla hangi ilacın neyle kullanılamayacağını bir danışman vasıtasıyla rahatlıkla öğrenilebilir. Bilinçsiz şekilde kullanılan gıda takviyeleri sağlığa ve ölüme kadar varılabilen neticelere neden olabilir. Bu Covid döneminde halkımızın sağlığını paraya çevirmek isteyen, vicdanları düşüren birçok insan var. Bundan dolayı hastalar bu tür takviyeler eczanelerde, eczacı danışmanlığında bu ürünleri almaları gerekiyor. Ayrıca her bitkisel ürün Covid’e iyi gelecek diye bir şey yok”

diye konuştu.

DAHA DEĞİŞİK BİR ZEHİR ETKİSİ GÖSTEREBİLİR

Eczanelerde bitkisel ürünlerin de bulunduğunu söyleyen Özelçi,

“Eczanelerimizde bitkisel ürünler de var, Geleneksel tıpta kullanılan bitkisel ürünler de eczanelerde temin edilebilir. Bu tür ürünlerin büyüme şartları, hangi iklimde büyüdüğü, hangi coğrafi şartlar ve yükseklikte büyüdüğü etken madde açısından önemli. Çok yüksekte büyüyen bir bitki etkili olurken, aşağıda asfaltın kenarında büyüyen bir bitki toksik olabilir veya daha değişik bir zehir etkisi gösterebilir. Mutlaka bu tür bitkileri de vatandaşlarımız eczalarımızın tavsiyesiyle alsınlar”

dedi.