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05 Kas 2020 - 14:39- Siyaset G: 05 Kas 2020 - 14:49

CHP İl Başkanlığı’nda İzmir’e Yardım Kampanyası

CHP İl Örgütü Gençlik Kolları tarafından İzmirli depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek çağrısı yapan Başkan Kiraz, 24 Ocak’ta Malatya’da yaşanılan depremde Malatya’ya en büyük desteğin İzmir belediyeleri tarafından sağlandığını hatırlatarak, “İzmir’in yaralarını beraber sarmaya davet ediyoruz” dedi.
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İzmir’in yaşamış olduğu 6.6’lık depremin ardından CHP Malatya İl Başkanlığı depremzedelere yardım çağrısında bulundu. Konu ile ilgili değerlendirme yapan İl Başkanı Enver Kiraz, 24 Ocak’ta Malatya’da yaşanılan ve birçok ilçenin önemli bir bölümünü etkileyen depremde Malatya’ya en büyük desteğin İzmir belediyeleri tarafından sağlandığını söyledi.

Depremi yaşayan, etkilerini derinden hisseden Malatya'mızdan şimdi de İzmir’in depremden kaynaklı derin yaralarının sarılabilmesi için başlatılan kampanyalara bütün Malatyalıların destek sunmasını bekliyoruz.

YARDIMLARI TARAFIMIZA ULAŞTIRABİLİRSİNİZ

Kiraz, şunları kaydetti:

“İzmir'de yaşadığımız deprem sonucunda meydana gelen yıkım ve hasar nedeniyle pek çok ailemiz evsiz kalmıştır. Bu doğrultuda, İzmir Büyükşehir Belediyemiz 2 ayrı yardım kampanyası başlatmıştır. Bu kampanyalara aşağıdaki şekilde destek olabilirsiniz.
1- #BizVarız diyerek,  www.halkinbakkali.com adresinden yapılacak gıda, hijyen ve uyku tulumu paket yardımları yapabilirsiniz.
2- #BirKiraBirYuva diyerek, www.birkirabiryuva.org adresinden yapılacak başvuru ile askıda kira kampanyasına destek olabilirsiniz.
Ayrıca ilimizde Parti Gençlik Kollarımızın başlatmış olduğu yardım kampanyasına ikinci el olmamak şartıyla her türlü gıda paketi, hijyen paketleri, uyku tulumu, giyecek gibi yardımları tarafımıza ulaştırabilirsiniz. Paylaştığımız bu destek yöntemleriyle İzmir’de bir yaraya merhem olma noktasında bütün Malatyalı hemşerilerimizi kampanyaya katılmaya, İzmir’in yaralarını beraber sarmaya davet ediyoruz. Öte yandan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Depremden 65 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif ve yine 91 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan 4 yaşındaki Ayda’nın hayata tutunma mücadelelerini hayatımızın her alanında yaşatarak, umutları yeniden hep birlikte yeşertebiliriz düşüncesiyle selamlıyor, o küçük bedenlerin kocaman yüreklerinden öpüyoruz.”

# malatya, chp, İzmir, deprem, sosyal yardımlaşma vakfı, CHP İl Örgütü Gençlik Kolları, Yardım, büyükşehir, Hayatını Kaybeden, enver kiraz

05 Kas 2020 - 14:39 Malatya- Siyaset

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