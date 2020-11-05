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05 Kas 2020 - 12:35- Siyaset G: 05 Kas 2020 - 12:58

“CHP'nin Trolleri Yalanları Yayıyor”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Malatya’da vatandaşlara sağlanan destek ve yardım miktarının 310 milyon liraya yaklaştığını kaydetti. Burada CHP Sözcüsü Öztrak’ın ‘Çocuklar enkaz altındayken müzik çaldırdılar' sözlerine de tepki göstererek, “FETÖ'nün trolleri videoları montajlıyor, CHP'nin trolleri yalanları yayıyor” dedi.
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Milletvekili Çalık, beraberindeki partililerle birlikte Malatya’nın Pütürge ilçesindeki esnafları ziyaret etti. Çalık ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesinde ihracatın en yüksek olduğu ilin Malatya olduğunu ve bu yılın ilk 10 ayında kentte toplam 239 milyon 710 bin dolarlık ihracatın gerçekleştiğini dile getirdi.

501 MİLYARLIK DESTEK SAĞLANDI

Çalık, Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında sosyal destek programı, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği, ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyası, prim ertelemeleri, vergi ve kredi ertelemeleri olmak üzere toplamda 501 milyar liralık destek vatandaşlara sağlandığını kaydetti.

MALATYA’DA 28 BİN KİŞİYE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VERİLDİ

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Malatya’da kısa çalışma ödeneğinden 28 bin, normalleşme desteğinden 9 bin 100 çalışan kişinin faydalandığını kaydeden Çalık,

“Nakdi ücret desteği, üç aşamadan oluşan sosyal yardım destek programı ve işsizlik ödeneği de devam ediyor. Sosyal koruma kalkanı dediğimiz bu paket sayesinde ilimize bugüne kadar 310 milyona yakın bir destek sağlandı”

dedi.

CHP MİLLET NEZDİNDE KAYBETMEYE DEVAM EDECEK

Çalık, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı, 'Çocuklar enkaz altındayken müzik çaldırdılar' sözlerine de tepki göstererek,

“FETÖ'nün trolleri videoları montajlıyor, CHP'nin trolleri yalanları yayıyor. CHP, FETÖ ile paslaşmaya devam ededursun, millet nezdinde bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kaybetmeye devam edecek”

dedi.

17 YILDA DEPREM BÖLGELERİNE 1,21 TRİLYON LİRA HARCANDI

Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun

“Deprem vergileri nerede?” açıklamasına da cevap vererek, “17 yılda deprem vergilerinden 147 milyar lira toplandı, bunun 8,3 katı olan 1,21 trilyon lira deprem bölgelerine harcandı. Sadece 24 Ocak depreminden sonra Malatya ve Elazığ’da yapılan işlerin mali tutarı yaklaşık 7 milyar lirayı buluyor. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız olduğu bugünlerde bari bu ucuz yalan ve yanlış algı oyunlarını CHP bırakmalı”

ifadelerinde bulundu.

(Bülten)

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05 Kas 2020 - 12:35 - Siyaset

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