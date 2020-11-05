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05 Kas 2020 - 11:07- Gündem G: 05 Kas 2020 - 12:02

Mahallenin Bazı Yerleri İlk Kez Asfaltla Tanıştı

Hekimhan ilçesi Dursunlu Mahallesi’nde asfaltlama çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, mahallenin birçok bölgesine ilk kez asfalt götürdü.
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yıllardır hizmet görmemiş uzak mahalleler bir bir yatırım programına alınıyor. Hekimhan ilçesi Dursunlu Mahallesi’nde asfaltlama çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan yol asfalt ekipleri mahallenin birçok bölgesine ilk kez asfalt götürdü. Dursunlu Mahallesi’nde devam eden çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici ve Daire Başkanları yerinde incelediler.

Yıllardır bekledikleri hizmeti şu anda aldıklarını belirten Dursunlu Mahalle Muhtarı Murat Karlık, hizmeti şu anda yaşadıklarını söyledi.

HEP BİRLİKTE EMEĞİN KARŞILIĞINI ALIYORUZ

Tarihte olmayan hizmeti yaşadıklarını belirten Karlık,

“Tarihte hiç olmayan hizmeti yaşıyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a emeği geçen herkese gerek şahsım, gerekse tüm mahalle halkı adına sonsuz teşekkür ediyorum. Bu asfalt Dursunlu’ya hayat verdi. Dursunlu’ya bugüne kadar görmediği bir hizmeti yaşattınız, o yüzden çok mutluyum ben, şahsım adına akşam yastığa başımı koyduğum zaman rahat yatıyorum çünkü çalışıyoruz hep birlikte emeğin karşılığını alıyoruz. Bu faaliyetlerin her yerde devam edeceğine gerek şahsım, gerekse tüm mahallem adına her zaman inancım tamdır. Bu tür faaliyetlerde evini ailesi gerekse bir süre ihmal eden tüm başkanlarımıza, tüm kurum ve kuruluş amirlerimize, daire başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum”

diye konuştu. 

UYUMLU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

Hekimhan’da uyumlu bir şekilde çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ise,

“Hekimhan’da MHP, CHP ve AK Parti İlçe başkanlarımızla birlikte uyumlu bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Hekimhan tarihinde böyle bir hizmet yok. Belki de 10 yılda almadığı hizmeti bu 3-4 ay içerisinde aldı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yol yapım dairesi için belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda ekiplerimizle beraber yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz, sadece Hekimhan da değil tüm ilçelerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gelecek seneye kadar inşallah Hekimhan’da asfaltsız yol bırakmayacağız”

ifadelerini kullandı.

HEKİMHAN 30 YILDIR HİZMETE SUSAMIŞ BİR İLÇEMİZDİ

Malatya’nın her ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının olduğunu belirten MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici de,

“Hizmet demek Selahattin Gürkan demek, adam gibi adam demek. Malatya’nın 13 İlçesinin neresine giderseniz gidin âdeta Büyükşehir Belediyesinin çalışma araçları ile dolu. Hekimhan 30 yıldır hizmete susamış bir ilçemizdi. Hizmet Hekimhan’ın her yerinden var. Hekimhan’ın Karapınar’dan Deliaslan Yurdu’na, Saz’dan Basak’ a kadar ekipler çalışıyor. Hizmetlerinden dolayı herkese teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum”

diye konuştu.

HİZMET BİZİ ÇOK MEMNUN EDİYOR

Hekimhan İlçesine yapılan hizmetlerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten AK Parti İlçe Başkanı Hacı Özhan ise,

“Bu yıl Mayıs ayında başlayan asfalt çalışmaları bugün itibariyle devam ediyor hemen hemen 300 KM asfalt yaptık. Saz yolunu ve Selimli yolunu bitirdik. Deliaslan Yurdu güzergâhıyla, Söğüt, Güçlü ve Dereevlerde’ki çalışmaları bitirdik. Ondan sonra Yeşilköy bölgesine geçeceğiz. Bu hizmet bizi çok memnun ediyor. Gerekli olan bu hizmet biraz gecikmişti ama şimdiye nasip oldu."

ifadelerini kullandı.

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05 Kas 2020 - 11:07 Malatya- Gündem

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