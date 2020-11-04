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04 Kas 2020 - 17:06- Sağlık G: 04 Kas 2020 - 17:12

Malatya’da Bir Mahalle Karantinaya Alındı!

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir mahalle, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Doğanşehir İlçesi Günedoğru Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 4 Kasım 2020 tarihi saat:16.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır” denildi.

(İHA)

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04 Kas 2020 - 17:06 Malatya- Sağlık

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