Malatya’da Bir Mahalle Karantinaya Alındı!

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Doğanşehir İlçesi Günedoğru Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 4 Kasım 2020 tarihi saat:16.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır” denildi.

(İHA)