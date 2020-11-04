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04 Kas 2020 - 16:38- Siyaset G: 04 Kas 2020 - 16:45

Güder, Hanımeli Pazarı’nı Gezerek Alışveriş Yaptı

 Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin Malatya’ya kazandırdığı ‘Hanımeli Pazarı’nı ziyaret etti. “Üretimi güçlendiren kadınlarımızı her zaman destekliyoruz” diyen Başkan Güder, pazardaki vatandaşlarla sohbet ederek, alışveriş yaptı.
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Kafe, market, uygulamalı eğitim ve üretim merkezinin ardından Türkiye’nin ilk endüstriyel mutfağına sahip Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, Malatya’ya ilkleri kazandırmaya devam ederken, geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Hanımeli Pazarı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Malatya’da ilk kez Gazi Parkında Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından hayata geçirilen ve haftanın 1 günü Malatyalı vatandaşlara hizmet veren Hanımeli Pazarı’nda, kadın girişimcilerin el emeği göz nuru ürünleri satışa sunulurken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de Hanımeli Pazarı’nı gezerek alışveriş yaptı. Pazardaki vatandaşlarla da uzun uzun sohbet eden Başkan Güder, kurulan pazarı çok beğendiğini ifade ederek, üretime destek veren kadın girişimcileri cesaretlerinden dolayı tebrik etti.

“Vatandaşlarımız Hanımeli Pazarı’ndan memnun ayrılıyor”


Vatandaşların kurulan Hanımeli Pazarı’ndan memnun ayrıldığını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

"Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifimizin Gazi Parkı’nda kurduğu Hanımeli Pazarını geziyoruz. Geçen hafta ilki açıldı ve satış yapan kadınlarımız pazardan memnun ayrıldı. Güzel bir Pazar olmuş. Emeklerine sağlık. Bölge kadınlarının sesi olabilmek, sosyal hayatın içerisinde yer almaları ve ekonomik noktada aileye katkıda bulunmaları adına projemizi gerçekleştirmiştik. Şuana kadar projenin doğru bir proje olduğunu ve Malatya’nın buna ihtiyacının olduğunu hep beraber gözlemlemiş olduk. Kadın Kooperatifimizin farklı çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu tür pazarlarımızın sayısını arttırarak, sadece ilçeye ile hitap eden değil ulusal alanda birçok noktaya hitap edebilecek bir boyuta getirmek için arkadaşlarımız çalışıyor. Zaten bundan önceki günlerde de özellikle Türkiye’nin farklı illerindeki mağazalarla görüşüldü. Burada yapılan ürünler o mağazalara gönderilip Türkiye genelinde bunların satışı gerçekleştiriliyor. Kadınlarımızın hünerli ellerini açığa çıkarma ve ülkemizde yeni bir girişimle kadınlarımızın ekonomik refahını yükseltmek istiyoruz. Üretimi güçlendiren kadınlarımızı her zaman destekliyoruz”

dedi.

(İHA)

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04 Kas 2020 - 16:38 Malatya- Siyaset

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