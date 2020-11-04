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04 Kas 2020 - 16:30- Yaşam G: 04 Kas 2020 - 16:36

Depremde Ölen Yaşlı Adam Memleketinde Defnedildi

İzmir depreminde hayatını kaybeden 71 yaşındaki Ali Fetin Ülger, memleketi Malatya’da gözyaşları arasında defnedildi.
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İzmir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme Yılmaz Erbek Apartmanının altında bulunan markette yakalanan Ali Fetin Ülger’in cansız bedenine 3 Kasım Pazartesi günü ulaşıldı. Burada yapılan cenaze işlemlerinin ardından memleketi Malatya’ya getirilen Ülger’in cenazesi Malatya Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında defnedildi.

(İHA)

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04 Kas 2020 - 16:30 - Yaşam

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