Hedef Kupa Rakip Hopa!

Yeni Malatyaspor Türkiye Kupası’nda yarın karşılaşacağı Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarına başladı. Beşiktaş karşısında sergilediği kötü futbolla seyircisini üzen sarı kırmızılılar kupada rakibini eleyerek moral bulmak istiyor.

Türkiye Kupası 3.Eleme Turu’nda Yeni Malatyaspor yarın sahasında Artvin Hopaspor’u ağırlayacak. Kupa ve hafta sonu karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılı futbolcuların antrenmanda moralsiz oldukları gözlendi. 3 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş mağlubiyetiyle son bulan kaplan kupa maçıyla yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleşen dün ki antrenmana takımdaki tüm futbolcuların katıldığı belirtilirken çalışmaların yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdüğü öğrenildi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğ

lu ve yardımcıları yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular ilk olarak ısınmaya yönelik koordinasyon çalışması yaptı. Daha sonra çeşitli pas varyasyonları üzerinde durulan antrenman dar alanda çift kale maçla sona erdi.

YEDEK AĞIRLIKLI OLACAK

Artvin Hopaspor karşısına kazanmak için çıkacak olan Yeni Malatyaspor kupa serüvenine iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Bu sezon ilk kez şifresiz kanaldan taraftarının karşısına çıkacak olan Malatya ekibinin oynayacağı oyun ile Beşiktaş karşısında sergilenen kötü futbolu unutturması bekleniyor. Rakibi karşısına yedek ağırlık kadroyla çıkması beklenen sarı kırmızılılarda bazı futbolcularda ilk kez onbirde şans bulacak. Malatya Stadyumu’nda yarın akşam saat 18:00’de başlayacak müsabakayı hakem karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Maç A Spor’dan naklen yayınlanacak.