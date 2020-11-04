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04 Kas 2020 - 15:37- Spor G: 04 Kas 2020 - 15:49

Yeni Malatyaspor İçinde Tehlike Kapıda!

Yeni Malatyaspor başta olmak üzere birçok futbol kulübünün ekonomisi için tehlike çanları çalıyor. Süper Lig’de neredeyse 8 hafta geride kalırken maç yayını gelirinden kulüplerin kasasına giren para neredeyse yok denecek seviyelerde. Pandemiyle iyice sarsılan Türk futbolunda yayın geliri konusu biran önce çözülmezse yeni yılda birçok kulüp ödeme güçlüğüyle karşı karşıya kalacak.
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Borç batağında olan Türk futbolunu önümüzdeki aylarda büyük sıkıntılar bekliyor. Ceyhun Kuburlu’nun yaptığı habere göre Türk futbol endüstrisi belki de tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Kombine, bilet ve loca satamayan kulüpler bir yandan da yayıncı kuruluş ile yaşanan krizin çözümünü bekliyor. Yayıncı kuruluş ekim ayı başında TFF'ye 500 milyon lira ödeme yaptı. Ancak bu paranın sadece yarısı kulüplerin kasasına yattı. Normal şartlarda kulüp başına 50 milyon lira ödeme yapılması gerekirken, TFF kulüp başına 10 milyon lira ödeme yaptı. Bu rakam Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlarda 16 milyon lirayı buldu. TFF, yayıncı kuruluştan gelen 500 milyon liranın yaklaşık 300 milyon lirasını kulüplere dağıtırken geri kalanını şu kalemlere harcadı: 1. Lig takımları, 2. Lig takımları, VAR harcamaları, Hakem ücretleri, Maçlardaki personeller.

Ayrıca ismi açıklanmayan bir kulüp yöneticisinin yaptığı değerlendirmede yayıncı kuruluş ile yaşanan sorunun kulüplere zarar verebileceğini belirterek,

“Bugün gelinen noktada kulüpler para kazanamıyor. Bilet yok, kombine yok… Üzerine sponsor ilgisi azalıyor. Bir de yayıncı kuruluş krizi… Çok zor günler bizi bekliyor. Böyle giderse Aralık ayında birçok kulüpte futbolcular serbest kalabilir”

dediği ifade edildi.

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04 Kas 2020 - 15:37 - Spor

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