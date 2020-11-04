Yeşilyurt Zirveden İyice Uzaklaştı

TFF 3. Lig 1.Grup’ta mücadele veren Yeşilyurt Belediyespor 7.hafta maçında sahasında Diyarbekirspor’a 1-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı. Mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirveye yerleşen konuk takım puanını 18’e yükselterek büyük avantaj elde etti. Sezona üst sıralarda yer alma hedefiyle başlayan Yeşilyurt Belediyespor’un bir maç eksiği bulunuyor. Turuncu yeşilliler haftaya 7 puanla 11. sırada girdi.
TFF 3. Lig 1.Grup’ta 7.hafta karşılaşmalarında alınan toplu sonuçlar şöyle:
Artvin Hopaspor-Manisaspor: 1-0
Kızılcabölükspor-Belediye Derincespor: 1-1
Yeşilyurt Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-1
Fatsa Belediyespor-Kemerspor 2003: 0-0
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Payasspor: 2-2
1877 Alemdağspor-Bucaspor 1928: 1-1
Nevşehir Belediyespor-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 1-0
Çankaya Futbol Kulübü-Ofspor (Maç ileri bir tarihe ertelendi)
TFF 3. LİG 1.GRUP’TA 8.HAFTA KARŞILAŞMALARI PROGRAMI ŞÖYLE:
13.00 Kemerspor 2003-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor
13.00 Diyarbekirspor-Çankaya Futbol Kulübü
13.00 Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor
13.00 Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Kızılcabölükspor
13.00 Belediye Derincespor-Yeşilyurt Belediyespor
13.00 Manisaspor-Nevşehir Belediyespor
13.00 Ofspor-Fatsa Belediyespor
13.00 Payasspor-1877 Alemdağspor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.