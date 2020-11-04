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04 Kas 2020 - 15:23- Spor G: 04 Kas 2020 - 15:35

Yeşilyurt Zirveden İyice Uzaklaştı

Yeşilyurt Belediyespor’da Diyarbekirspor karşısında alınan mağlubiyetin üzüntüsü sürüyor. Ligde bir maçı eksik bulunan turuncu yeşilliler kaybettiği üç puanla zirve yarışından uzaklaşırken puan sıralamasında 2 basamak geriye düştü.

Ömer Ali Delibaş
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TFF 3. Lig 1.Grup’ta mücadele veren Yeşilyurt Belediyespor 7.hafta maçında sahasında Diyarbekirspor’a 1-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı. Mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirveye yerleşen konuk takım puanını 18’e yükselterek büyük avantaj elde etti. Sezona üst sıralarda yer alma hedefiyle başlayan Yeşilyurt Belediyespor’un bir maç eksiği bulunuyor. Turuncu yeşilliler haftaya 7 puanla 11. sırada girdi.

TFF 3. Lig 1.Grup’ta 7.hafta karşılaşmalarında alınan toplu sonuçlar şöyle:

Artvin Hopaspor-Manisaspor: 1-0

Kızılcabölükspor-Belediye Derincespor: 1-1

Yeşilyurt Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-1

Fatsa Belediyespor-Kemerspor 2003: 0-0

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Payasspor: 2-2

1877 Alemdağspor-Bucaspor 1928: 1-1

Nevşehir Belediyespor-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 1-0

Çankaya Futbol Kulübü-Ofspor (Maç ileri bir tarihe ertelendi)

TFF 3. LİG 1.GRUP’TA 8.HAFTA KARŞILAŞMALARI PROGRAMI ŞÖYLE:

13.00 Kemerspor 2003-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

13.00 Diyarbekirspor-Çankaya Futbol Kulübü

13.00 Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor

13.00 Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Kızılcabölükspor

13.00 Belediye Derincespor-Yeşilyurt Belediyespor

13.00 Manisaspor-Nevşehir Belediyespor

13.00 Ofspor-Fatsa Belediyespor

13.00 Payasspor-1877 Alemdağspor.

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04 Kas 2020 - 15:23 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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