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04 Kas 2020 - 14:39- Yaşam G: 04 Kas 2020 - 14:55

Hareketsiz Yaşam Tarzının Getirdikleri

Tüm dünyayı etkisi altına Koronavirüs ile mücadele hız kesmeden devam ederken, evlerde daha çok vakit geçirdiğimiz bu süreç ile beraber kişilerin hareketsiz kalma oranı da arttı. Uzmanlar ise bu durumunun sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurguluyor. Hayata hareket katmanın özellikle bu dönemde daha çok önemli olduğunu belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif, pandemi bitse bile kalıcı sorunların bizle kalabileceğinin altını çizdi.
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Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif,

“Vücut, hareketsizlikten dolayı ihtiyacı olan maddeleri kasları yıkarak alır. Bu durum kas kaybını meydana getirir. Kas inşa etmek aylar alabilir fakat kaybetmek için sadece bir hafta yeterli olabilir. Bu durum, zaman içinde yeniden kilo alımı, güç kaybı, organların yıpranması, kan değerlerinin değişmesi, derinin sarkması ya da gevşemesi sonuçlarını ortaya çıkarabilir. Kaslar vücudu taşıdığı için hareket etmek eklem sağlığı açısından önem taşıyor”

şeklinde konuştu.

KALBİMİZ VE CİĞERLERİMİZDE ETKİLENİYOR

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif,

“Kalbin en büyük dostlarından biri de egzersizlerdir. Çünkü fiziksel aktivite gerçekleştirdiğimizde kasların oksijen ihtiyacı arttığından kalp atış hızımız yükselir. Kan basıncımız artar. Düzenli yapılan aktivitede ise kalp damarlarımız bile kalınlaşır güçlenir. Egzersiz olmaz ise kalp atış hızınızı yükseltmiyorsunuz bu da kalbinizi güçsüz hale getiriyor”

ifadelerine yer verdi.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif,

“Akciğer sağlığı kötü olan insanlar, solunum yolu hastalığı olduğu için zaten koronavirüs daha duyarlı hale geliyor. Fakat şöyle bir durum var virüsün bulaş riskinden korunmak için hareket etmiyorsak akciğerlerinde kan akışı artmıyor ve bu durum ciğerleri güçsüz yapabilir. Egzersiz ile birlikte göğüs bölgemizdeki kaslarımızda hızla çalışmaya başlar, bu durum oksijen kullanımını da arttırdığı için ciğerlerinde dayanıklı hale gelmesini sağlar”

şeklinde konuştu.

KİLO ALIYORUZ YAĞLANIYORUZ

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif,

“Evde kaldığımız sürece gün boyunca yediğimizden daha fazla yemek yiyoruz.Bu duruma bağlı olarak kilo alımı da bu dönemde artış gösterdi. Hareketsizlik ve enerji harcamadaki azalma ile birlikte bölgesel yağlamalar da meydana geldi. Böylece vücudunuz insüline direnmeye başlayabilir ve metabolik hastalık veya diyabet gibi kronik sağlık sorunları gelişebilir”

ifadelerini kullandı.

DURUŞUMUZ BOZULDU

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif,

“Yanlış durduğumuzun farkında değiliz. Devamlı öne eğilerek iş yaptığımız için kamburlaşıyoruz bu da boyumuzun bile kısalmasına neden oluyor. Oysaki doğru duruş,bel, boyun ve sırt sorunlarını engellerken kişilerin fiziksel ve ruhsal olarak daha rahat olmasını sağlıyor. Bu sorun çağın problemi olarak da adlandırılıyor .Omurganın en büyük düşmanı olan bu durum sırt, bel, boyun ağrısının en büyük nedenleri arasında yer alırken birçok sağlık sorunun da davetiyecisi konumunda yer alıyor.”
şeklinde konuştu.

BEYNİMİZDE Mİ ETKİLENİYOR?

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif,

“Geçtiğimiz günlerde bu konu ile ilgili bir araştırma yayınlanmıştı. İsveç'ten bilim insanları, egzersiz ile öğrenme yetileri arasındaki bağlantıyı araştırdı. Araştırmanın sonunda en az iki dakika egzersiz yapmanın bile öğrenme ve hafıza yeteneklerini iyileştirdiği sonucuna ulaşıldı. Kan akışını arttıran egzersizler ile birlikte beyinde kandaki toksinleri parçalayan bazı kimyasallar üretiliyor. Hareketsizlik ise bu durumun tam dersini yaratıyor hatta beyni yavaşlatıyor”

ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

# sağlık, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Dr. Serap Latif Raif, kalp, yaşam, koronavirüs

04 Kas 2020 - 14:39 - Yaşam

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