04 Kas 2020 - 14:39- Yaşam

Hareketsiz Yaşam Tarzının Getirdikleri

Tüm dünyayı etkisi altına Koronavirüs ile mücadele hız kesmeden devam ederken, evlerde daha çok vakit geçirdiğimiz bu süreç ile beraber kişilerin hareketsiz kalma oranı da arttı. Uzmanlar ise bu durumunun sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurguluyor. Hayata hareket katmanın özellikle bu dönemde daha çok önemli olduğunu belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif, pandemi bitse bile kalıcı sorunların bizle kalabileceğinin altını çizdi.