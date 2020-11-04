Battalgazi Belediye'sinden Dev Yatırım

Hayata geçirdiği vizyon projelerle ile Battalgazi’yi hak ettiği tarihi mazisine kavuşturmayı başaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 200 milyonluk bir yatırımı daha ilçe ile buluşturuyor. Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile 3 bin metrelik yeni imar yolu açma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Çöşnük Mahallesi Memur-Sen TOKİ konutlarının üst kısmındaki bölgeye, 150-200 konutun yer alacağı bir Villa Kent inşa edilecek. Bölgenin kaderini değiştirecek Villa Kent projesi ile inşa edilecek villalar ve ticari alanlarla ilçenin çehresini değiştirmeyi hedefleyen Başkan Güder, 200 milyon civarındaki bir yatırımı ilçeye kazandıracaklarını söyledi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekiplerin, Çöşnük Mahallesi Memur-Sen TOKİ önünden Çamurlu Mahallesi Venk Caddesi’nde Eylül ayında başladığı 3 bin metre uzunluğundaki yeni imar yolu açma çalışmalarını aralıksız sürüyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceledi ve çalışmaların biran önce tamamlanması talimatını verdi.

150-200 VİLLAMIZI BURAYA İNŞA EDECEĞİZ

Battalgazi’de Villa Kent oluşturacaklarının müjdesini veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şunları kaydetti:

“Malumunuz üzere daha önce burada hiçbir çalışma olmamıştı. Burası coğrafi olarak zor bir bölge. Burada çok sert kayalar bulunuyor. Bizde Eylül ayında Battalgazi Belediyesi olarak burada 3 kilometrelik yeni bir imar yolu açma çalışmalarına başlamıştık. Zor olsa da ekiplerimizin yoğun mesaisi harcayarak yolu açıyor. Özellikle Battalgazi’de, Beydağı’nın eteklerinde vatandaşlarımızın yerleşke yeri olarak talep ettiği yerler, daha önce imara açılmıştı. Bizde Battalgazi Belediyesi olarak açılması gereken diğer imar yollarında çalışmalar yapıyoruz. Belediye olarak yeni imar yolunu açarak bu bölgenin konutlaşmasına ve diğer vatandaşlarımızın konut yapmasına katkı sağlamış olacağız. Bölgenin kaderini etkileyen çalışmalara imza atıyoruz. Manzarası ve hava şartlarıyla burası Battalgazi’mizin en güzel yerlerinden birisi. Bildiğiniz üzere Battalgazi’de ev gereksinimi ve ev ihtiyacı talepleri çok fazla. Biz bu bölgeye villalarımızı inşa edeceğiz. Burayı Villa Kent yapacağız. Topluma ve inşaat sektörüne yön verme noktasında ve insanların ihtiyaçlarını karşılama noktasında Battalgazi Belediyesi olarak bu projemiz ile karşılamış olacağız. Coğrafi ve fiziki şartlarına uyum sağlayacak yapıları burada inşa edeceğiz. Villa kentimizle ilçemizi sıkışmışlıktan kurtaracağız. Arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Mesai kavramı gözetmeden çalışmalarını sürdürüyorlar. Amacımız Battalgazi’nin mazisine layık bir ilçe haline getirmek. Buradaki çalışmalar sonrasında 200 milyon civarındaki bir yatırımı buraya kazandıracağız. Yatırımın devamı geldiğinde milyarları geçen yatırımlar burada hayat bulacak. Beydağı’nın eteklerini değerlendireceğiz. Alt yapı ve üst yapıları oluşturarak ilk ‘Villa Kenti’ Battalgazi Belediyesi olarak biz inşa edeceğiz. Özellikle belirli bir gelire sahip insanların ihtiyaçlarını karşılama noktasında 150-200 villamızı buraya inşa edeceğiz.”

(Bülten)