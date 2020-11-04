Busabah Malatya Busabah Malatya
04 Kas 2020 - 14:14- Gündem G: 04 Kas 2020 - 14:23

“Araç Muayene Ücretleri Makul Seviyeye Çekilsin”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari araçlar için her yıl zorunlu olan fenni muayene ücretlerinin makul seviyeye çekilmesi gerektiğini belirtti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ticari araçlar için her yıl zorunlu olan fenni muayene ücretlerinin makul seviyeye çekilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,

“Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın en büyük sorunlarından biri muayene ücretlerinin çok yüksek olması. Her yıl enflasyon oranında gelen zamla birlikte nakit olarak ödenen muayene ücretleri esnafımızın belini büküyor. Özellikle pandemi sürecinde esnafımızın işlerinin sekteye uğradığı göz önünde bulundurularak araç muayene ücretleri düşürülmeli. Bakım ve onarım olmadan yalnızca arıza tespitinden bu kadar ücret almak adil değil”

dedi.

Ulaşım sektöründeki esnafın özellikle pandemi döneminde araç muayene ücretlerini karşılamakta zorlandığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken,

“Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, kamyon, otobüs vb. gibi ticari araçlar ilk bir yıldan sonra her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü. Ancak pandemi döneminde tüm sektörlerde olduğu gibi ulaştırma sektöründeki esnafımızın da işleri büyük ölçüde azaldı. Otobüsçü esnafımız şehirlerarası kısıtlamalar nedeniyle uzun süre iş yapamazken eğitim-öğretime ara verilmesinden dolayı okul servis araçları 6 aydan fazla süreyle kontak açamadı. Ancak iş yoğunluğu ve müşteri kapasitesi azalan hatta iş yapamayan esnafımızın birçok sabit gideri var. Bunlardan biri de her yıl zorunlu olan araç muayeneleri. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için araç muayene ücretleri yıllık muayene zorunluluğu olan araçlarda daha makul seviyelere çekilmeli”

şeklinde konuştu.

“ 1 AYDAN FAZLA GECİKTİRENİN K BELGESİ DÜŞÜYOR”

Bakım ve onarım yapılmadan yalnızca arıza tespit ücretinin bu kadar fazla olmasının adil olmadığını ifade eden Palandöken,

“Ülkemizde trafiğe kayıtlı 23.7 milyon araç var. Korona virüsü salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında uzatılan araç muayene süresi 30 Eylül itibarıyla sona erdi. Ancak şoför esnafının işleri halen açılmadı. Şoför esnafı muayene ücretlerini, araç sigortasını, vergisini, Bağ-Kur ve SSK ödemelerini yapamıyor. Öte yandan K belgesine sahip araçlar, muayene sürelerini geciktirdiğinde belgelerinin düşmesi ve cezai işlemle karşılaşma riskleri söz konusu. Mağduriyetlerin önlenmesi için pandemi döneminde araç muayene süreleri yılsonuna kadar uzatılmalı. Bununla birlikte muayene ücretleri kesinlikle düşürülmeli”

diye konuştu.

“MUAYENESİNİ GECİKTİREN ARAÇLARA YÜZDE 5 FAİZ

Otobüs, kamyon, çekici gibi ticari araçların muayene ücretinin 462 TL olduğunu hatırlatan Palandöken,

“Araç muayene ücretleri nakit olarak ödeniyor. Otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde muayene ücreti 462 TL, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar 342 TL, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde ise 174 TL. Muayene süresini geçiren araçlardan ise her ay yüzde 5 oranında faiz alınıyor”

dedi.

(İHA)

# otomobil, ulaşım, Araç Muayenesi, pandemi dönemi, TESK Genel Başkanı, bendevi palandöken, pandemi, faiz, esnaf, Enflasyon, Sanatkârlar

04 Kas 2020 - 14:14 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Tahıl Ambarında Tohum, Toprakla Buluşuyor mask
Tahıl Ambarında Tohum, Toprakla Buluşuyor
Yeni Yol Caddesi Adı Gibi Olacak mask
Yeni Yol Caddesi Adı Gibi Olacak
Darende'de Yangın mask
Darende'de Yangın
En Fazla İhracat Malatya’da mask
En Fazla İhracat Malatya’da
“Maski’den Şikayetçiyim” mask
“Maski’den Şikayetçiyim”
LÖSEV’den Farkındalık Çağrısı mask
LÖSEV’den Farkındalık Çağrısı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Taraftar Derneği Açıldı mask
Taraftar Derneği Açıldı
Acılı Baba Konuştu mask
Acılı Baba Konuştu
Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi mask
Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi
Evdeki Hesap Çarşıda Tutmadı! mask
Evdeki Hesap Çarşıda Tutmadı!
İşsizlik Kadar Beğenmeme de Var mask
İşsizlik Kadar Beğenmeme de Var
Eleştiri Okları Hamzaoğlu’nda mask
Eleştiri Okları Hamzaoğlu’nda

GALERİ

Yeşilyurt’tan İzmir’e yardım Tırı mask
Yeşilyurt’tan İzmir’e yardım Tırı
Bir Garip Kadın, Bir Garip Olay mask
Bir Garip Kadın, Bir Garip Olay
Rulo Çimlerini Kendi Üretiyor mask
Rulo Çimlerini Kendi Üretiyor
“Faizsiz Kredi Verdik” mask
“Faizsiz Kredi Verdik”
Çini Sanatının Püf Noktası mask
Çini Sanatının Püf Noktası
Örnek Davranış mask
Örnek Davranış
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL