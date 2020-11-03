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03 Kas 2020 - 14:52- Spor G: 03 Kas 2020 - 15:00

Eleştiri Okları Hamzaoğlu’nda

Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda sergilediği kötü futbolla eleştirilerin hedefi haline gelen Yeni Malatyaspor’da ağızları bıçak açmıyor. Beşiktaş karşısında tek golle mağlup olmasına rağmen istatistiklerde rakibine karşı sahada silinen sarı kırmızılılarda teknik direktör Hamza Hamzaoğlu takımına korkak futbol oynattığı için eleştirilerin odağı haline geldi.

Ömer Ali Delibaş
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Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş’a karşı alınan mağlubiyetin üzüntüsü sürüyor. Pazar akşamı Süper Lig’de ender görülen mücadelelerden birine imza atan sarı kırmızılılar karşılaşmayı ekranları başında izleyen seyircisine 90 dakika boyunca eziyet çektirdi. Siyah beyazlı rakibi önünde hücum açısından hiçbir varlık gösteremeyen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun talebeleri birçok futbol yorumcusunun da eleştiri okları haline geldi. As kadrosundaki birçok futbolcusundan yoksun olan rakibi karşısında defansif oyun anlayışını tercih eden Hamza hoca için ilkel futbol oynattı”, TFF 1. Lig’de çok takım bunlardan daha iyi oynuyor” yorumları yapıldı.

7 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun siyah-beyazlı takıma karşı olan şanssızlığı Yeni Malatyaspor ile devam etti. Hamzaoğlu başında bulunduğu takımlarla Beşiktaş’a karşı oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşadı. Ligde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile yoluna devam eden sarı kırmızılılarda teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun Beşiktaş’a karşı mağlubiyet serisi de 7 maça çıktı. Hamzaoğlu başında bulunduğu takımlar ile siyah-beyazlılara karşı son 7 maçta galibiyet yüzü görmezken, söz konusu ekipler bu maçlarda kalesinde 19 gol gördü.

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03 Kas 2020 - 14:52 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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