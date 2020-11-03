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03 Kas 2020 - 14:44- Spor G: 03 Kas 2020 - 14:52

Evdeki Hesap Çarşıda Tutmadı!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu sergilenen kötü futbolla ilgili olarak yaptığı açıklamada müsabaka öncesindeki stratejinin Beşiktaş karşısında tutmadığını söyledi.
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HABER MERKEZİ

Sarı kırmızılı takımın teknik patronu Hamzaoğlu Beşiktaş karşısında kaleye gidemediklerini dolayısıyla hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti. Hamza Hamzaoğlu,

Bugün iyi futbol oynamadık. Oynayacak ortamı da bulamadık. Maç öncesi Beşiktaş'ı ikinci bölgede karşılayıp hızlı hücumlarla gol bulacaktık. Ondan sonra farklı bir oyuna dönebilirdik. Beşiktaş bizi biraz daha geriye itti. Önde top tutamadık, çıkamadık. Oyuncularımız yine de takım halinde savunma yapıp birlikte mücadele ettiler. Bunun için tebrik ederim ama sonuçta olmadı. Bugünkü maç bizi daha çok korumaya sevk etti. Kazanma arzumuz, isteğimiz iyiydi ancak oyunda iyi değildik. Bunu söylemekte sakınca görmüyorum, Beşiktaş’ı galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum.

diye konuştu.

“ARKADAŞLARINA SAYGISIZLIK”

Acquah ile ilgili de konuşan Hamzaoğlu,

Oyuncularım sahada kalmak ve kazanmak istiyorlar. Acquah'ın geçen hafta da tepkisi oldu ve kaptanlık bandını attı, yere düştü. Bir daha bilmiyorum bu fırsatı olur mu. Hiçbir oyuncunun 90 dakika sahada kalacak diye bir kontratı yok. Bu tür davranışlar hem bize hem oyuna giren arkadaşlarına saygısızlık. Dile getirmekte sakınca görmüyorum, bu gizli bir şey değil. Bunu kendilerine de ilettik, ilerleyen haftalarda dikkat edeceklerini söylediler, göreceğiz.

ifadelerini kullandı.

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03 Kas 2020 - 14:44 - Spor

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