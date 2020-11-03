03 Kas 2020 - 14:37- Sağlık

İnsülin Hastalığa Davetiye Çıkarıyor

Son yıllarda kilo verememe nedenlerinin başında gelen ve özellikle kadınlarda daha fazla görülen insülin direnci merak konusu. İnsülin direnci, kan şekeri normal olmasına rağmen insülin hormonunun normalden fazla salgılanması anlamına geliyor. Diyetisyen Burcu Çoban, “Pek çok hastalığa davetiye çıkaran bu sorunu yok etmek mümkün” diyerek konu ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.