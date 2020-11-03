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03 Kas 2020 - 14:37- Sağlık G: 03 Kas 2020 - 14:45

İnsülin Hastalığa Davetiye Çıkarıyor

Son yıllarda kilo verememe nedenlerinin başında gelen ve özellikle kadınlarda daha fazla görülen insülin direnci merak konusu. İnsülin direnci, kan şekeri normal olmasına rağmen insülin hormonunun normalden fazla salgılanması anlamına geliyor. Diyetisyen Burcu Çoban, “Pek çok hastalığa davetiye çıkaran bu sorunu yok etmek mümkün” diyerek konu ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
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Çoğu kilolu kişinin kâbusu insülin direnci hakkında akıllarda birçok soru var. İnsülin direnci; genetik faktörler, aktivitesizlik, şişmanlık ve yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkan insülin hormonuna karşı oluşan biyolojik yanıtsızlık olarak tarif edilebilir. Daha net ifade edecek olursak; kan şekerinin normal sınırlar içinde olmasına rağmen kanda insülin hormonunun gereğinden fazla salgılanması da diyebiliriz.

diye söyleyen Dyt. Çoban, sağlıklı kişilerin yüzde 25'inde, kan şekeri bozukluğu yaşayanların yüzde 60'ında, diyabeti olanların ise yüzde 75'inde insülin direncinin gelişebileceğine vurgu yaptı.

İLERİKİ YAŞLARDA SİROZA KADAR İLERLEYEBİLİR

Çoban,

İnsülin direncinin karaciğerde basit yağ birikiminden enzimlerin yükselmesine ve daha ileriki boyutta da siroza kadar ilerleyen etkileri vardır. Kan yağlarında bozulma; kalp hastalıklarına geçiş, tansiyon ve diyabeti tetikler. İnsülin yağ hücrelerine etki ederek yağ sentezini artırmakta ve vücut yağ depolarının da hızla oluşmasını sağlamaktadır. Ve insülin direnci yağ, karaciğer, iskelet kası ve kalp kasında insülin yolunda yetersizliğe neden olduğundan vücudun en önemli sistemlerini sinsice etkiler. Araştırmalar insülin direncini önleyen beslenme şeklini benimseyen sağlıklı veya şişman kişilerin, obeziteden, kalp-damar hastalıklarına ve diyabete kadar birçok hastalığa geçişinin durdurulabileceğini de bizlere göstermektedir.

şeklinde konuştu.

Kilo vermenin insülin direncinin birinci çözücüsü olduğunu ifade eden Çoban,

Zayıflama eğer sağlıklı bir şekilde sonuçlanırsa kanda insülin düzeyi azalacağından, direncin ortadan kalkması da vücudun metabolik düzenlemesi şeklinde kendini gösterir. Zayıflamanın özellikle bel bölgesinden olması insülin direncinin ortadan kalkmasında birebir etkili olduğunu bilin.

dedi.

TAM BUĞDAY, YULAFLI, ÇAVDAR, KEPEKLİ…

Dyt. Çoban, şu beslenme önerilerinde bulundu:

Tamamen karbonhidratsız değil fakat sağlıklı karbonhidratlarla değişim yaparak beslenmenizi düzenlemelisiniz. Ekmeklerinizi seçerken tam buğday, yulaflı, çavdar veya kepekli olmasına özen gösterin. Kepekli pirinç, bulgur, buğday ve kuru baklagilleri sofralarınızda az miktarda da olsa bulundurun. İnsülin direncine kalkan olan beslenmenin; omega-3 yağ asidi içeren hayvansal ve bitkisel kaynaklı besinleri tüketmekten geçtiğini unutmayın. Salatalarınıza ya da yoğurdunuza keten tohumu ekleyin, ara öğünlerde ceviz tüketin, zengin yağlı balıklara mutlaka yer verin. Trans yağ asidi, insülin direncini artırarak diyabetin oluşumunu tetikleyebiliyor. İnsülin direncinizi kırmak için kızartma yöntemini bırakmalı, trans yağ açısından zengin tereyağından uzak durmalı, işlenmiş etler olarak nitelendirdiğimiz tüm şarküteri ürünlerinden dolabınızı arındırmalı ve paket ürünleri tüketmemelisiniz.
Her gün en az 45 dakika sürecek orta-yüksek tempoda yürüyüşleri hayata geçirmeyi ihmal etmeyin. Böylece spor yaparken kaslarınız ortamda olan şekeri kolayca kullanacak ve insüline ihtiyaç duymadan kalori yakımı başlayacaktır. Eğer düzenli aktiviteye devam ederseniz yağ yakıcı enzimler devreye girecek, depolanan yağlardan da kolayca kurtulmaya başlayacaksınız.

# diyetisyen burcu çoban, İnsülin direnci, genetik faktörler, Kilo verme, kalp-damar hastalıkları, obezite, insülin, ceviz

03 Kas 2020 - 14:37 - Sağlık

Muhabir Sinem Hatun Davut

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