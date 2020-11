Kış Çayları Şifa Dağıtıyor

Kış aylarında hastalıklara karşı vücut direnci düşmektedir. Vücudun ısı dengesini ve direncini korumak amacıyla soğuk havalarda tüketilen kış çayı ise bu noktada sağlık açısından şifa dağıtıyor. Konuya ilişkin BUSABAH gazetesine konuşan Aktar Abdullah Yakar,

dedi.

TEDBİR AMACIYLA KULLANILMALI

Hastalanmadan önce vücudun direncinin artırılması soğuk algınlıklarına karşı oldukça faydalıdır. Bu duruma bir de Covid- 19 salgını eklenince sağlıklı gıdalar tüketmek büyük önem arz etmektedir. Geçiş mevsimlerinde tüketilebilecek bitki çayları hakkında bilgi veren Aktar Yakar,

Havaları soğumasıyla birlikte mevsimsel grip, nezle soğuk algınlığı gibi hastalıklara maruz kalamamak için önceden tedbir amacıyla kullanılabilecek bitkilerden faydalanmak çok önemlidir. Özellikle günümüzde pandemiden dolayı daha da önemli bir hal almıştır. Bu bitkilerin en önemlileri ıhlamur, zencefil, tarçın, hibisküs, zerdeçal, kuşburnu ve havlıcan bu bitkilerin başında gelmektedir. Bunlar tek başına kullanılacağı gibi karışım olarak da kullanılabilir.

diye konuştu.

Kış çayları tek tek tüketilebildiği gibi karışım şeklinde de kullanılabilir ifadelerini sarf eden Abdullah Yakar, karışım yapılabilecek bitkileri şu şekilde sıraladı:

HAVLICAN

-“Zencefil cinsindendir, ısıtıcı ve kuvvet vericidir. Soğuk algınlığı için şifalıdır.

-Mide ağrısı, ekşimesine iyi gelip, mideyi kuvvetlendirir. Mide ve bağırsak gazlarını giderir.

-Bronşit, öksürük, baş ağrısı ve baş dönmesine iyi gelir.

IHLAMUR

Ülkemizin birçok bölgesinde yetişir. Grip ve soğuk algınlığı şikâyetlerini giderir ve vücudun direncini arttırır.

-Göğsü ve bronşları yumuşatır, astım hastalarına fayda sağlar.

-Böbrekleri temizler, idrar söktürür, damar kireçlenmesini önlediği gibi kansızlığa da iyi gelir.

“C VİTAMİNİ BAKIMINDAN OLDUKÇA ZENGİNDİR”

KUŞBURNU

C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bir limondan 30-40 kat daha fazla C vitamini içermektedir. 1 kilogram kuşburnunda bulunan C vitamini 20 kilo portakala denk gelmektedir. Belli başlı faydaları ise şu şekildedir.

- Enfeksiyon ve soğuk algınlığında çok etkilidir. Ayrıca enfeksiyona karşı vücudu korur.

-Bağırsakları yumuşatır.

-Bitkinlik ve yorgunluğa iyi geldiği gibi romatizma ve böbreklere, böbrek üstü bezlere de çok faydalıdır.

-İdrar söktürür, kan temizler.

-Göz sağlığına ve basura iyi gelir.

ZENCEFİL

Zencefil, bir metreye kadar boylanabilen, ince-uzun yapraklı, sarı-kırmızı renklerde çiçekler açan, kök yumruları baharat ve ilaç olarak kullanılan, çok yıllık bir bitkidir. Başta Çin olmak üzere Hindistan, Endonezya, Vietnam, Japonya gibi tropik ya da yarı tropik iklimlerde yetişir. Dış görünüş olarak yerelması ile aynıdır. Genelde kök yumruları baharat olarak dünyanın birçok mutfağında kullanılır.

-Vücudu terleterek soğuk algınlığına iyi gelir.

-Mideyi ısıtır, sindirimi düzenler, mide bulantılarını giderir aynı zamanda iştah açar.

-Öksürüğe faydalıdır, idrar söktürür ve ishali keser.

-Kılcal damarlardaki dolaşımı hızlandırır.

“İLTİHAP GİDERİCİDİR”

ZERDEÇAL

Zencefilgiller familyasından sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otsu bir bitki cinsidir. Hint safranı olarak da bilinir. Anavatanı Asya’dır. Diğer isimleri zerde çöp, safran kökü, sarıboya, zerdeçav, hint safranıdır. Başta Pakistan, Hindistan, Çin ve Bangladeş olmak üzere Asya’nın tropik bölgelerinde yetişir. Bitkinin toprak altındaki ana kökleri yumurta veya armut seklindedir. Yan kökleri ise parmak şeklindedir. Rizomların üst yüzü sarımsı, iç yüzü ise sarı renklidir. Acımsı bir tadı vardır.

-Vücuda kuvvet, ferahlık ve rahatlık verir.

-Sinirleri uyarır, mideyi kuvvetlendirir.

-İltihap gidericidir, karaciğer dostudur.

-Hafızayı kuvvetlendirir, vücutta biriken zararlı maddeleri dışarı atar.

TARÇIN

Tarçın baharatı, ağacının gövde ve dal kabuklarının dış kısmı sıyrıldıktan sonra kalan iç kabuğun kurutup öğütülmesiyle elde edilir. Ayrıca kabuklarının iç içe konularak rulo gibi kıvrılmasıyla da çubuk tarçın elde edilir. Kokusu kuvvetli, kesin ve uzun süreli, tadı tatlımsı ve yakıcıdır.

-Antiseptik özelliklidir, grip ve soğuk algınlığına iyi gelir.

-Sindirimi kolaylaştırır, kan dolaşımını hızlandırır.

-Diyabet hastalığına faydalıdır.

HİBİSKÜS

-Böbrek taşlarını düşürmede oldukça faydalıdır.

-Kandaki yağ oranını düşürür.

-C vitamini açısından oldukça zengindir.

-Grip ve soğuk algınlığına iyi gelir.”