Busabah Malatya Busabah Malatya
03 Kas 2020 - 14:18- Gündem G: 03 Kas 2020 - 14:27

“Alan Doğru Değil”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kent meydanı projesini değerlendirdi. BUSABAH gazetesine konuşan Başkan Kiraz, önemli açıklamalarda bulundu.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
mask

Malatya’ya yapılması planlanan kent meydanı projesini değerlendiren CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya’da bir kent meydanı olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti. Başkan Kiraz,

Kent meydanının yapılacağı alan doğru değil. Orada da bir kent hafızası yok edilecek. Ticaret Lisesi Malatya’yla özdeşleşmiş önemli bir yer.

dedi.

Kent meydanı konusunda eskiden bu yana Malatya’nın eksikliğinin bulunduğunu ifade eden Başkan Kiraz, bütün kentlere bakıldığında bütün kentlerin kent meydanları valilik önlerinde olan meydanlar olduğunu söyledi.

2 ANITIN MALATYA’YA HİÇBİR ZARARI OLMAZ

Bütün şehirlerde valilik alanları hem tören alanı olarak kullanılır hem de oralar kent meydanı olarak değerlendirilir.

diye konuşan Başkan Kiraz sözlerine şöyle devam etti:

Bizim bir valiliğin önünde kapalı çarşının üzeri olarak tabir edebileceğimiz bir kent meydanımız var. Ama burasının yeterli olmadığı bir gerçek. Oraya oluşturulan yapılar da meydanın yapısını bozmuş durumda. Bunlar gündeme gelirken, genelde şunun için gündeme geliyor: Atatürk Anıtı’nın zaman zaman kaldırılması tartışılıyor, zaman zaman İnönü Anıtı’yla ilgili tartışmalar yapılıyor. Bu tartışmaların tamamen uzağında yapılması gerekiyor. Kent meydanı yaptınız, şimdiden bir önlem açısından söylüyoruz: Orada bir Atatürk Anıtı olacak. Şu andaki Atatürk ve İnönü anıtını korumak gerekiyor. Çünkü o halkın malı. Halk bizzat kendi parasıyla 1947’lerde hem İnönü Anıtını hem de Atatürk Anıtı’nı yapmışlar. Bu iki anıtla ilgili zaman zaman problemler ortaya atıldı. Sonuçta bunları halk yaptı ve orada bir mesaj var. Atatürk sporu çok destekleyen, bu anlamda spora çok katkı veren bir liderdi. Bu anıtların mutlaka yerlerinde kalması gerekiyor. Yeni bir kent meydanı oluşturuluyorsa oraya yeni bir anıt yapılması gerekiyor. 2 anıtın Malatya’ya hiçbir zararı olmaz. Kent meydanı yapılırken geçmişte de bunu söyledik, örneğin Kernek’te, Kanalboyu’nda, Malatya’nın hafızası olan yerlerde hafıza bırakılmadı. Malatya’nın hafızası her noktada yok edilmiş durumda. Malatya’nın geçmiş yapısına bakıldığında, Malatya’nın yapısı bu değil. Malatya’ya gelen birisi, Malatya’yı tanıyamıyor. Çünkü her yer ucube bir şekilde dönüştürülüyor. Hafızalarda şu anda eser yok.

HER ŞEYİ BİR KİŞİ NASIL BİLSİN

Kent meydanının yapılacağı alanın doğru olmadığını savunan Başkan Kiraz,

Kent meydanının yapılacağı alan doğru değil. Orada da bir kent hafızası yok edilecek. Ticaret Lisesi Malatya’yla özdeşleşmiş önemli bir yer. Yine eski öğretmenevi Malatya’yla özdeşleşmiş önemli bir yer. Buralar okul olarak kullanılmasa bile mutlaka kendi yapısı korunarak, restorasyonu yapılabilir, müze haline dönüştürülebilir. Bu iktidarda ‘her şeyi ben bilirim, ben yaparım’ mantığı var. Bu mantıktan sıyırılması lazım. Örneğin Malatya’da Mimarlar Odası var. Mimarlar Odası’yla, şehir planlamacılarıyla görüşülmesi lazım. Bence buralarla görülmemiştir. Mimarlar Odası da, şehir planlamacıları da şu anda buna karşı duruyorlar. Çünkü kendilerine sorulmuyor. Sorulsa, onların görüşü alınsa, plan birlikte yapılsa daha iyi olurdu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘Bir kişi her şeyi bilmeli’ dedi. Bana göre talihsiz bir açıklamaydı, her şeyi bir kişi nasıl bilsin?

ifadelerini kullandı.

TRAFİK ÖNEMLİ SORUNLARDAN BİRİSİ

 Malatya’nın son dönemlerde en büyük problemini de söyleyen Başkan Kiraz,

Çevreyolunun oluşturulamaması çerçevesinde trafik çok problemi. Malatya sürekli dikey yapılaşmayla tamamen beton yığını haline çevrilen bir beton yığını halini aldı. Sosyal merkezleri, yeşil alanları olmayan birçok binanın yükseldiği bir kent haline dönüşüyoruz. Yeşil Malatya tamamen beton Malatya oluyor, en önemli sıkıntılardan birisi bu. Trafik önemli sorunlardan birisi. Çevreyolunun bu kadar uzaması bir büyükşehir için utanç verici. Çevremizdeki büyükşehir olmayan illerin hepsinin çevreyolu var. İmar planlamalarında çok büyük eksiklikler yapılıyor. Rant uğruna bir şehir heba ediliyor. Kentin bütün hafızası yok ediliyor.

diye konuştu.

# cumhurİyet halk partİsİ, enver kiraz, malatya büyükşehir belediyesi, Ticaret Lisesi, malatya, kanalboyu, Kent meydanı, Kernek, Malatya’nın hafızası, Mimarlar Odası, Çevreyolu, Başkan, büyükşehir, chp

03 Kas 2020 - 14:18 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
En Fazla İhracat Malatya’da mask
En Fazla İhracat Malatya’da
LÖSEV’den Farkındalık Çağrısı mask
LÖSEV’den Farkındalık Çağrısı
Yılsonu Enflasyon Beklentisi Yükseldi mask
Yılsonu Enflasyon Beklentisi Yükseldi
Korona Mücadelesi mask
Korona Mücadelesi
Kayısı Yapılmadı Film Yapılıyor! mask
Kayısı Yapılmadı Film Yapılıyor!
Bingöl’den Şiddete Tepki mask
Bingöl’den Şiddete Tepki
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da Yine Deprem mask
Malatya’da Yine Deprem
İki Kardeş Tek Tabutta mask
İki Kardeş Tek Tabutta
22 Yaşındaki Gencin Feci Ölümü  mask
22 Yaşındaki Gencin Feci Ölümü 
Taraftar Derneği Açıldı mask
Taraftar Derneği Açıldı
“Maski’den Şikayetçiyim” mask
“Maski’den Şikayetçiyim”
Bir Garip Kadın, Bir Garip Olay mask
Bir Garip Kadın, Bir Garip Olay

GALERİ

Rulo Çimlerini Kendi Üretiyor mask
Rulo Çimlerini Kendi Üretiyor
“Faizsiz Kredi Verdik” mask
“Faizsiz Kredi Verdik”
Çini Sanatının Püf Noktası mask
Çini Sanatının Püf Noktası
Örnek Davranış mask
Örnek Davranış
Malatya'da Silahlı Saldırı mask
Malatya'da Silahlı Saldırı
“Üreten Üniversiteyiz”  mask
“Üreten Üniversiteyiz” 
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL