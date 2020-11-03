Malatya’ya yapılması planlanan kent meydanı projesini değerlendiren CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya’da bir kent meydanı olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti. Başkan Kiraz,

Kent meydanının yapılacağı alan doğru değil. Orada da bir kent hafızası yok edilecek. Ticaret Lisesi Malatya’yla özdeşleşmiş önemli bir yer.

dedi.

Kent meydanı konusunda eskiden bu yana Malatya’nın eksikliğinin bulunduğunu ifade eden Başkan Kiraz, bütün kentlere bakıldığında bütün kentlerin kent meydanları valilik önlerinde olan meydanlar olduğunu söyledi.

2 ANITIN MALATYA’YA HİÇBİR ZARARI OLMAZ

Bütün şehirlerde valilik alanları hem tören alanı olarak kullanılır hem de oralar kent meydanı olarak değerlendirilir.

diye konuşan Başkan Kiraz sözlerine şöyle devam etti:

Bizim bir valiliğin önünde kapalı çarşının üzeri olarak tabir edebileceğimiz bir kent meydanımız var. Ama burasının yeterli olmadığı bir gerçek. Oraya oluşturulan yapılar da meydanın yapısını bozmuş durumda. Bunlar gündeme gelirken, genelde şunun için gündeme geliyor: Atatürk Anıtı’nın zaman zaman kaldırılması tartışılıyor, zaman zaman İnönü Anıtı’yla ilgili tartışmalar yapılıyor. Bu tartışmaların tamamen uzağında yapılması gerekiyor. Kent meydanı yaptınız, şimdiden bir önlem açısından söylüyoruz: Orada bir Atatürk Anıtı olacak. Şu andaki Atatürk ve İnönü anıtını korumak gerekiyor. Çünkü o halkın malı. Halk bizzat kendi parasıyla 1947’lerde hem İnönü Anıtını hem de Atatürk Anıtı’nı yapmışlar. Bu iki anıtla ilgili zaman zaman problemler ortaya atıldı. Sonuçta bunları halk yaptı ve orada bir mesaj var. Atatürk sporu çok destekleyen, bu anlamda spora çok katkı veren bir liderdi. Bu anıtların mutlaka yerlerinde kalması gerekiyor. Yeni bir kent meydanı oluşturuluyorsa oraya yeni bir anıt yapılması gerekiyor. 2 anıtın Malatya’ya hiçbir zararı olmaz. Kent meydanı yapılırken geçmişte de bunu söyledik, örneğin Kernek’te, Kanalboyu’nda, Malatya’nın hafızası olan yerlerde hafıza bırakılmadı. Malatya’nın hafızası her noktada yok edilmiş durumda. Malatya’nın geçmiş yapısına bakıldığında, Malatya’nın yapısı bu değil. Malatya’ya gelen birisi, Malatya’yı tanıyamıyor. Çünkü her yer ucube bir şekilde dönüştürülüyor. Hafızalarda şu anda eser yok.

HER ŞEYİ BİR KİŞİ NASIL BİLSİN

Kent meydanının yapılacağı alanın doğru olmadığını savunan Başkan Kiraz,

Kent meydanının yapılacağı alan doğru değil. Orada da bir kent hafızası yok edilecek. Ticaret Lisesi Malatya’yla özdeşleşmiş önemli bir yer. Yine eski öğretmenevi Malatya’yla özdeşleşmiş önemli bir yer. Buralar okul olarak kullanılmasa bile mutlaka kendi yapısı korunarak, restorasyonu yapılabilir, müze haline dönüştürülebilir. Bu iktidarda ‘her şeyi ben bilirim, ben yaparım’ mantığı var. Bu mantıktan sıyırılması lazım. Örneğin Malatya’da Mimarlar Odası var. Mimarlar Odası’yla, şehir planlamacılarıyla görüşülmesi lazım. Bence buralarla görülmemiştir. Mimarlar Odası da, şehir planlamacıları da şu anda buna karşı duruyorlar. Çünkü kendilerine sorulmuyor. Sorulsa, onların görüşü alınsa, plan birlikte yapılsa daha iyi olurdu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘Bir kişi her şeyi bilmeli’ dedi. Bana göre talihsiz bir açıklamaydı, her şeyi bir kişi nasıl bilsin?

ifadelerini kullandı.

TRAFİK ÖNEMLİ SORUNLARDAN BİRİSİ

Malatya’nın son dönemlerde en büyük problemini de söyleyen Başkan Kiraz,

Çevreyolunun oluşturulamaması çerçevesinde trafik çok problemi. Malatya sürekli dikey yapılaşmayla tamamen beton yığını haline çevrilen bir beton yığını halini aldı. Sosyal merkezleri, yeşil alanları olmayan birçok binanın yükseldiği bir kent haline dönüşüyoruz. Yeşil Malatya tamamen beton Malatya oluyor, en önemli sıkıntılardan birisi bu. Trafik önemli sorunlardan birisi. Çevreyolunun bu kadar uzaması bir büyükşehir için utanç verici. Çevremizdeki büyükşehir olmayan illerin hepsinin çevreyolu var. İmar planlamalarında çok büyük eksiklikler yapılıyor. Rant uğruna bir şehir heba ediliyor. Kentin bütün hafızası yok ediliyor.

diye konuştu.