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03 Kas 2020 - 14:01- Gündem G: 03 Kas 2020 - 14:09

“Sağlam Konutlar Üretmeliyiz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dün BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Gazete yönetimi ve personelleriyle bir araya gelen Başkan Çınar, burada bir açıklama yaptı.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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BUSABAH gazetesini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İzmir’de yaşanan depremin ders olması gerektiğini dile getirdi. Depremle ilgili daha tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Başkan Çınar,

Bizler kesinlikle kendimize de bir pay çıkartıp çok daha sağlam konut üretme noktasında daha fazla emek, özveride bulunmalıyız. ‘Rabbim esirgesin’ demek temennimiz ve duamız ama tedbirleri bundan sonra dikkatli ve katı bir şekilde uygulamamız gerekiyor.

dedi.

Basın kuruluşları ziyaretleri kapsamında BUSABAH gazetesini ziyaret ettiklerini dile getiren Başkan Çınar, bu ziyareti daha önce planladıklarını söyledi.

İNŞALLAH SAYI ARTMAZ

Konuşmasına İzmir’de yaşan depremle devam eden Başkan Çınar,

Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu yıl depremle birlikte çok büyük yıkımlar ilimizde de meydana geldi. Can kayıpları oldu. Ardından pandemi süreci başladı. 3 gün önce İzmir’de olan depremle acımız katbekat arttı. Geçen hafta biz de Sağlıklı Kentler Birliği vesilesiyle o bölgedeydik. Her şey güllük gülistanlıkken birden gündem ve toplum da değişiyor. Maalesef deprem nedeniyle 83 kaybımız oldu. İnşallah sayı artmaz. Bölgeden sevindirici haberler de geliyor. 60 saat sonra da enkaz altında sağ çıkarılan yavrularımız, canlarımız, insanlarımız var. Bizim daha tedbirli, daha temkinli, daha dikkatli olmamız lazım. Daha sağlıklı konutlar üretmemiz gerekiyor.

diye konuştu.

İZMİR’DEKİ DEPREM BİZE DERS OLMALI

Belediyeler olarak bize çok büyük bir yük düşüyor.

diyen Başkan Çınar, şunları ifade etti:

Aslında bölgemizde de 1999 depreminden sonra, 2007’de kapsamlı bir deprem yönetmeliği değişikliği oldu. İlimizde 2011 yılından itibaren yapı denetim firmaları, binaları daha çok denetleyip daha fazla mühendislik hizmeti almasını da sağladı. Bu yıl itibariyle tekrardan yenilendi ve yönetmeliğin biraz daha standardı arttı ancak insanlarımızda bu bilinci yerleştirmemiz gerekiyor. İnsanlarımıza sağlıklı konut üretme bilgisini aşılamamız gerekiyor. İzmir’deki deprem bize ders olmalı. Bizler kesinlikle kendimize de bir pay çıkartıp çok daha sağlam konut üretme noktasında daha fazla emek, özveride bulunmalıyız. Malum ülkemizin dörtte üçü birinci derecede deprem bölgesi. Fay hatlarında son dönemde çok ciddi hareketlenmeler var. ‘Rabbim esirgesin’ demek temennimiz ve duamız ama tedbirleri bundan sonra dikkatli ve katı bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Konut stoklarını çıkartılması, bunların envanterlerinin yapılması, gerekli deprem testleri ve performans proje çalışmalarının da yapılması gerektiğine inanıyorum.

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03 Kas 2020 - 14:01 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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