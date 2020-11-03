03 Kas 2020 - 14:01- Gündem

“Sağlam Konutlar Üretmeliyiz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dün BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Gazete yönetimi ve personelleriyle bir araya gelen Başkan Çınar, burada bir açıklama yaptı.