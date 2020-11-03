Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

KOM Şube Müdürlüğünce yapılan silah ticareti kapsamında son dönemlerde ilimizde sıkça yakalaması yapılan ruhsatsız tabancaları Malatya’ya getirerek piyasa sürdüğü değerlendirilen A. U. isimli şahsın il dışından gelirken dağ yollarını kullandığı ve uygulama noktalarını bilmesi sebebiyle Malatya/Sincik il sınırının kesiştiği noktaya uygulama planlanmış şahsın sevk ve idaresindeki aracı yakalamaya yönelik yapılan operasyon sırasında şüpheli dağlık alanda ekiplerimizi fark ederek Sincik istikametine dağ yollarından kaçmaya başlamış, ekiplerimiz tarafından yapılan kovalamaca neticesi şüpheli şahıs aracını terk ederek ormanlık alana yaya olarak kaçmış, yapılan tüm aramalara rağmen yakalanması mümkün olmamış şahsın aracında yapılan aramada; ruhsatsız Tabanca ve 15 adet fişek, ruhsatsız tabanca olmak üzere toplamda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, şüpheli şahsın yakalamasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

(Haber Merkezi)