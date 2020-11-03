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03 Kas 2020 - 13:03- Yaşam G: 03 Kas 2020 - 13:08

Yağdonduran Kâbusu Son Bulacak

Sivas-Malatya karayolu üzerinde bulunan bin 700 rakımlı Yağdonduran mevkii, kış aylarında yoğun buzlanma ve tipi nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olmuştu. Yağdonduran geçidi, 2021 yılında tamamlanması planlanan tünelle kâbus olmaktan çıkacak.
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Sivas- Malatya karayolu üzerinde bulunan bin 700 rakımlı Yağdonduran mevkii, kış aylarında yoğun buzlanma ve tipi nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olmuştu. Yağdonduran geçidinde, Kış aylarında ulaşımın aksamaması ve kazaların önlenmesi için 2016 yılında yapımına başlanan Yağdonduran tünelinde çalışmalarda sona gelindi.

“SÜRÜCÜLERİMİZ RAHAT NEFES ALACAK”

Sivas Valisi Salih Ayhan, ilçe temasları kapsamında çalışmaların devam ettiği Yağdonduran Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Programa, Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Ahmet Özyürek ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ayhan, 2016 yılında yapımına başlanan Yağdonduran Tüneli’nde beton kaplama işinin bittiğini, tünelin 2021 yılında tamamlanacağının altını çizdi. Vali Ayhan, “Özellikle kış dönemlerinde bu coğrafyadan geçmek çok sıkıntılı. İnşallah tünel tamamlandığında sürücülerimiz rahat nefes alacak” dedi. (İHA)

# Yağdonduran tüneli, sivas-malatya karayolu, Yağdonduran mevkii, Salih Ayhan, İsmet yılmaz, Semiha Ekici, Ahmet Özyürek, malatya, kış, sivas

03 Kas 2020 - 13:03 - Yaşam

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