KABUS GECESi!

MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Larin’in sol çaprazdan yaptığı vuruş kalenin hemen yanından auta çıktı.
24. dakikada Dorukhan’ın sağ kanatta rakibini geçerek içeriye yaptığı ortada Aboubakar’ın vuruşunu savunma araya girerek kornere gönderdi.
25. dakikada Nsakala’nın ceza alanı dışından yaptığı orta savunmaya da çarparak Aboubakar’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Abdulsamed iki hamlede kontrol etti.
29. dakikada Aboubakar’ın verdiği pasta ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ghezzal’ın yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.
48. dakikada Oğuzhan Özyakup’un ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşu kaleci Abdulsamed kornere çeldi.
55. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Oğuzhan’dan aldığı pasta Ghezzal, bekletmeden ortasını yaptı. Kale önünde topa iyi yükselen Larin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
58. dakikada Cueva’nın kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ersin topu parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.
68. dakikada Roiser’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aboubakar’ın kafa vuruşu kaleci Abdulsamed’de kaldı.
74. dakikada Ghezzal’ın ara pasında ceza sahasında topu önünde bulan Aboubakar’ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Metin xx, İbrahim Bozbey xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Roiser xxx, Welinton Souza x, Domagoj Vida xx, Fabrice Nsakala xxx, Oğuzhan Özyakup xx (Bernard Mensah dk. 70 x), Atiba Hutchinson xxx, Dorukhan Toköz xxx (Necip Uysal dk. 85 ?), Rachid Ghezzal xxx, Cyle Larin xxx, Vincent Aboubakar xx (Güven Yalçın dk. 85 ?)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu xx, Zeki Yavru xx, Semih Kaya xx, Wallace xx, Karim Hafez xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Afriyie Acquah xx (Olcay Şahan dk. 71 x), Benjamin Tetteh x, Ahmed Ildız xx (Moryke Fofana dk. 71 x), Christian Cueva xx (Jetmir Topalli dk. 85 ?), Kubilay Kanatsızkuş x (Jody Lukoki dk. 70 x)
Yedekler: Guido Herrera, Teenage Hadebe, Erkan Kaş, Murat Akça, Fernando Zuqui, Umut Bulut
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gol: Larin (dk. 55) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Ghezzal, Atiba, Larin (Beşiktaş)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.