Yeşilyurt komşuya Yenildi

Karşılaşmanın ilk yarısına etkili başlayan Diyarbekirspor 41. dakikada Okan Dernek’in serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçerek soyunma odasına önde girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna ortak olmak isteyen Yeşilyurt Belediyespor aradığı golü güçlü rakibi karşısında bulmakta zorluk çekti. Maçın 66. dakikasında penaltıdan gole çok yaklaşan turuncu yeşilliler Halil Çelik’in penaltı vuruşunda önce kaleciye daha sonra ise direğe takıldı.

STAT: Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu saha

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Okan Akbal, Ozan Bekar, 4. hakem Ertuğrul Yolcu

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 25.Mustafa Gürbüz, 80.Sıddık Çelik, 33.İlker Günaslan, 14.Gökhan Payal, 61.Mücahit Çakır, 8.Fatih Ergen, 16.İzlem Anıl Balakkız, 70.Halil Çelik (Dk.78-29.Cihad Ateş), 4.Yasin Elmas (Dk.84-3.Hakan Esa), 11.Akın Akman, 10.Emre Gemici (Dk.58-7.Talha Aydemir)

YEDEKLER: 69.İsmail Cengiz, 44.Erhan Gözetlik, 3.Hakan Esa, 7.Talha Aydemir, 32.Berkehan Biçer, 6.Fahri Utku Öçalmaz, 29.Cihad Ateş

TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan

DİYARBEKİRSPOR: 1.Salih Şenbaş, 36.Ferhat Çoban, 55.Ethem Ercan Pülgir, 19.Reşo Akın, 67.Murathan Buruş (Dk.68-37.Fatih Cin), 22.İbrahim Has, 53.Maksut Birben, 21.Okan Dernek (Dk.86-6.Enes Keskin), 93.Ömer Faruk Ermeç, 14.Emir Can Sayar, 99.Mehmet Fuat Gölbaşı (Dk.76-10.Alpay Cin)

YEDEKLER: 13.Süleyman Enes Özer, 20.Mustafa Pınar, 30.Onur Okan, 37.Fatih Cin, 10.Alpay Cin, 9.Muhammed Turantaylak, 6.Enes Keskin

TEKNİK SORUMLU: Şenol Demir

GOL: Dk.41 Okan Dernek (Diyarbekirspor)

SARI KARTLAR: Yasin Elmas, Akın Akman, Mücahit Çakır, İlker Günaslan ( Malatya Yeşilyurt Belediyespor), İbrahim Has, Süleyman Enes Özer, Ömer Faruk Ermeç, Enes Keskin, Alpay Cin (Diyarbekirspor)