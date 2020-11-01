Yeşilyurt komşuya Yenildi

Karşılaşmanın ilk yarısına etkili başlayan Diyarbekirspor 41. dakikada Okan Dernek’in serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçerek soyunma odasına önde girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna ortak olmak isteyen Yeşilyurt Belediyespor aradığı golü güçlü rakibi karşısında bulmakta zorluk çekti. Maçın 66. dakikasında penaltıdan gole çok yaklaşan turuncu yeşilliler Halil Çelik’in penaltı vuruşunda önce kaleciye daha sonra ise direğe takıldı.
STAT: Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu saha
HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Okan Akbal, Ozan Bekar, 4. hakem Ertuğrul Yolcu
YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 25.Mustafa Gürbüz, 80.Sıddık Çelik, 33.İlker Günaslan, 14.Gökhan Payal, 61.Mücahit Çakır, 8.Fatih Ergen, 16.İzlem Anıl Balakkız, 70.Halil Çelik (Dk.78-29.Cihad Ateş), 4.Yasin Elmas (Dk.84-3.Hakan Esa), 11.Akın Akman, 10.Emre Gemici (Dk.58-7.Talha Aydemir)
YEDEKLER: 69.İsmail Cengiz, 44.Erhan Gözetlik, 3.Hakan Esa, 7.Talha Aydemir, 32.Berkehan Biçer, 6.Fahri Utku Öçalmaz, 29.Cihad Ateş
TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan
DİYARBEKİRSPOR: 1.Salih Şenbaş, 36.Ferhat Çoban, 55.Ethem Ercan Pülgir, 19.Reşo Akın, 67.Murathan Buruş (Dk.68-37.Fatih Cin), 22.İbrahim Has, 53.Maksut Birben, 21.Okan Dernek (Dk.86-6.Enes Keskin), 93.Ömer Faruk Ermeç, 14.Emir Can Sayar, 99.Mehmet Fuat Gölbaşı (Dk.76-10.Alpay Cin)
YEDEKLER: 13.Süleyman Enes Özer, 20.Mustafa Pınar, 30.Onur Okan, 37.Fatih Cin, 10.Alpay Cin, 9.Muhammed Turantaylak, 6.Enes Keskin
TEKNİK SORUMLU: Şenol Demir
GOL: Dk.41 Okan Dernek (Diyarbekirspor)
SARI KARTLAR: Yasin Elmas, Akın Akman, Mücahit Çakır, İlker Günaslan ( Malatya Yeşilyurt Belediyespor), İbrahim Has, Süleyman Enes Özer, Ömer Faruk Ermeç, Enes Keskin, Alpay Cin (Diyarbekirspor)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.