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31 Eki 2020 - 12:33- Asayiş G: 31 Eki 2020 - 12:39

22 Yaşındaki Gencin Feci Ölümü 

Elbistan-Malatya karayolunda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın, tarlaya dalıp direğe çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. 22 yaşındaki İbrahim Aksoy’un ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi.
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Kaza, Elbistan- Malatya karayolunun Demircilik Mahallesi kesiminde meydana geldi. Elbistan’dan Demircilik Mahallesi’ndeki evine gitmek üzere yola çıkan İbrahim Aksoy’un (22) kullandığı 46 VC 414 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda savruldu. Yoldan çıkan araç, tarlaya girdikten sonra, telefon direğine çarptı. Direği parçalayarak geldiği yöne dönen aracın sürücüsü İbrahim Aksoy, olay yerinde yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçta bulunan Murat U. ve Alican K. ise yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza mahalline gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Aksoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Aksoy’un acı haberini alan aile fertleri, olay yerine akın etti. Aksoy’un cansız bedeninin başında ağıtlar yakarak gözyaşı döken aile fertleri, sinir krizleri geçirdi. Aksoy’un cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

# kaza, elbistan, malatya, Demircilik Mahallesi, İbrahim Aksoy, Acil Servis, polis

31 Eki 2020 - 12:33 - Asayiş

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