İki Kardeş Tek Tabutta

.Olay, dün merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda dar gelirli ailelerin yaşadığı CYA2 konutlarının zemin katındaki dairede meydana geldi.
OLAY ANNE KOMŞUDAYKEN YAŞANDI
Edinilen bilgiye göre, anne G.K’nin komşuya gittiği 3 çocuğun bulunduğu evde elektrik prizindeki şarj aletinin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında 8 aylık Hira Nur dün, ağır yaralanan 4 yaşındaki ağabeyi Kağan ise sevk edildiği Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hayatını kaybetti. Ağabeyin cenazesi Malatya’dan alınarak Elazığ’a kardeşinin bulunduğu Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna getirildi.
Yapılan işlemlerin ardından Hira Nur ve Kağan kardeşlerin cansız bedenleri tek tabuta konularak Gülmez mezarlığına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından 2 kardeş, gözyaşları arasında yan yana defin edildi. (İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.