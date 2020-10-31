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31 Eki 2020 - 12:28- Asayiş G: 31 Eki 2020 - 12:33

İki Kardeş Tek Tabutta

Elazığ’da prizdeki şarj aletinin patlaması sonucu hayatını kaybeden 8 aylık Hira Nur bebekle tedavisi için sevkedildiği Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hayatını ağabeyi 4 yaşındaki Kağan’ın cansız bedeni tek tabutta son yolculuğuna uğurlandı.
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.Olay, dün merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda dar gelirli ailelerin yaşadığı CYA2 konutlarının zemin katındaki dairede meydana geldi.

OLAY ANNE KOMŞUDAYKEN YAŞANDI

 Edinilen bilgiye göre, anne G.K’nin komşuya gittiği 3 çocuğun bulunduğu evde elektrik prizindeki şarj aletinin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında 8 aylık Hira Nur dün, ağır yaralanan 4 yaşındaki ağabeyi Kağan ise sevk edildiği Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hayatını kaybetti. Ağabeyin cenazesi Malatya’dan alınarak Elazığ’a kardeşinin bulunduğu Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna getirildi.

Yapılan işlemlerin ardından Hira Nur ve Kağan kardeşlerin cansız bedenleri tek tabuta konularak Gülmez mezarlığına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından 2 kardeş, gözyaşları arasında yan yana defin edildi. (İHA)

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31 Eki 2020 - 12:28 - Asayiş

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