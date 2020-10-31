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31 Eki 2020 - 11:19- Gündem G: 31 Eki 2020 - 11:25

En Fazla İhracat Malatya’da

Doğu bölgesinde Tunceli, ihracatın yaklaşık 10 katı kadar ithalat yapıyor. Doğu’da en fazla ihracat Malatya’dan gerçekleştiriliyor.
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Geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen ihracat ve ithalat rakamlarına göre, doğu bölgesinde ihracat şampiyonu Malatya oldu. Malatya’da geçen ay ihracat 28,08 milyon dolar, ithalat ise 6,01 milyon dolar olarak gerçekleşti. Malatya’dan gerçekleştirilen ihracatın en fazlası kuru kayısı olduğu vurgulandı. İhracatta Kayısı’yı ise diğer gıda ürünleri ve tekstil takip etti. Malatya’nın komşu şehri Elazığ’da ihracat 15,19 milyon dolar, ithalat 3,01 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bingöl’de geçen ay ihracat 503 bin dolar, ithalat 9 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

TUNCELİ, İHRACATIN 10 KATI KADAR İTHALAT YAPIYOR

Bu arada, Doğu Anadolu illerinden Tunceli’de ihracat 15 bin dolar, ithalat 139 bin dolar olarak gerçekleşti. Tunceli’nin, ihracatın yaklaşık 10 katı kadar ithalat yaptığı ortaya çıktı. (İHA)

# İhracat, malatya, Doğu Anadolu, tunceli, elazığ, kayısı, dolar

31 Eki 2020 - 11:19 - Gündem

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