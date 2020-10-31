“Maski’den Şikayetçiyim”

BUSABAH gazetesi olarak bu haftaki “BUSABAH’ta Mahalle Gündemi” röportaj sayfamızın konuğu Yeşiltepe Merkez Fatih Mahallesi Muhtarı Kemal Koçak oldu. Muhtarlık görevinin henüz 1,5 yılı olmasına rağmen işinin ehli olan Muhtar Koçak’la Mahallesi hakkında konuştuk. Mahallesine yapılan hizmetlerden bahseden Koçak’la yaptığımız röportaj şöyle gelişti:

-Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?

Merkez Fatih Mahallesi Muhtarıyım. İsmim Kemal Koçak. 1,5 yıldır muhtarlık görevini yapıyorum.

-Mahallenizin nüfusu ve seçmen sayısı ne kadar, bunun hakkında bilgi verir misiniz?

Mahallemizin nüfusu 3 bin civarında. Bin civarında seçmen sayımız bulunuyor. Mahallemizin insanlarının yüzde 80’i serbest meslekle uğraşanlardan oluşuyor. Bu bölgede devlet memuru çok azdır. Merkez Fatih Mahallesi’nde Genelde inşaat işçisi, köylü kesimi bulunuyor. Daha doğrusu gariban insanlar bulunuyor. Yeşiltepe bölgesinin yüzde 80’i böyle.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN BİR İSTİRHAMIM VAR

-Yeni muhtar olmanıza rağmen aslında hep muhtarlık görevinde yer aldınız. Her dönem azalık görevini yerine getirdiniz. Muhtar olduktan sonra mahallenize hangi hizmetler için ön ayak oldunuz?

Mahallemize sosyal tesis yapılıyor. Bu anlamda Yeşilyurt Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çınar’a teşekkür ediyorum. Yerinde bir iş yaptılar. Yarın, öbür gün Adiye Binası karşı tarafa yapıldığı zaman burasının çok iyi çalışacağını düşünüyorum. Yeşiltepe’de halı saha yoktu, şu anda halı sahamız yapılıyor ve merkezi bir yerde. Şu anda mahallemize yapılması gereken çok ciddi bir şey yok. Benim mahallem 2 cadde ve 14 sokaktan oluşuyor. Caddelerimize genelde Büyükşehir Belediyesi bakıyor. Benim Büyükşehir Belediyesinden bir istirhamım var. Cadde kenarlarındaki ağaçların sulaması pek yapılmıyor. Ağaçların çoğu kuruma noktasına geldi. Ağaçların rutin olarak sulanması gerekiyor.

-Mahalleniz oldukça küçük ve şirin bir mahalle. Mahallenizin içinde bulunan meskenler hem eski hem de yeni yapılardan oluşuyor. Vatandaşların da rızasıyla, siz mahalle muhtarı olarak mahallenize kentsel dönüşüm ister misiniz?

Elbette ki, kentsel dönüşümü kim istemez? Kentsel dönüşümle caddeleriniz, sokaklarınız geniler, yeni meskenler olur. Kentsel dönüşüm yapılırsa buralar yaşanabilir bir bölge haline gelir. Mahallemiz dediğiniz gibi şirin bir mahalle. Mahallemiz Yeşiltepe’nin tam ortasında. Dilek, Topsöğüt yolarıyla bağlantılı bir bölgede. Bu yolların hepsi bizim mahalleden geçiyor. Malatya merkeze 2,5-3 kilometre uzaklıkta. Konum olarak çok harika bir yerdeyiz.

OLDUBİTTİYE GETİRMENİN BİR ÂLEMİ YOK!

-Diğer muhtarlarımız 5000’lik Yeni Nazım İmar Planına oldukça karşılar. Siz de diğer muhtarlara katılıyor musunuz, bu yeni imar planıyla ilgili neler söylersiniz?

Ben aslında karşı değilim, fakat bu planı masada değil de sahada gelinip, mahallelilerle, muhtarla berber gezilip bir istişare yapılsaydı çok iyi olurdu. Ama bu imar planı masada yazılıp çizilirse bu iş yarın sıkıntıya neden olur. Yarın biz mahallelilerle karşı karşıya geleceğiz. Biz bu imar planını son bir hafta kala duyduk ve bu planın işleme gireceğini söylediler. Ben bu planı çok az vatandaşa söyleyebildim, zaman kalamadı. Söyleyebildiklerimiz gidip itiraz dilekçesi verdiler. Son bir haftada kim, ne yapabilirdi? Bunu oldubittiye getirmenin bir alemi yok. İstişare yapılsaydı bence çok iyi olurdu. Bu imar planına karşı olan vatandaşlar da var, karşı olmayan vatandaşlar da var. Karşı çıkanlar da haklı. Evinin yarısının gittiğini söyleyip, bu plana karşı olanlar var. Yarın bu insanın evi yıkılırsa, ölse daha iyi. Bugün bir kira 800 TL, bin TL olmuş.

-Aslında sizin mahalle Yeşiltepe’nin en şanslı mahallelerinden bir tanesi. Hem Adliye Binası’nın yapılacağı yerin tam karşısındasınız hem de demiryoluna tam bitişiksiniz. Yarın demiryolunun yerin altına alınmasıyla birlikte daha da gelişecek sizin mahalleniz. Bununla ilgili düşüncelerinizi söyleyebilir misiniz?

Demiryolu yerin altına alındığında Yeşiltepe merkezle birleşip, şehirle iç içe girecek. Atıyorum hattın öbür tarafına verilmiş 10 kat imar, bu tarafa ise 4 kat verilmiş. Bu tarafa da 8-10 kat verilse bugün 300 metre kare arsası olan birisi 2 dairesini rahat alabilir. Şu anda buraya 3 kat veriliyor, müteahhit girmiyor. Ev sahibi kendisi yaptırsa gücü yok. Dolayısıyla evler harabe şekilde görünüyor. Demiryolu yer altına alınırsa şehirle Yeşiltepe iç içe geçer ve çok mükemmel olur. Ayrıca Adliye Binamız 3-4 yıla kadar buraya gelir. Bu da yapılacak inşallah. Katkısı olanlara, vekillerimize, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Adiye Binası’yla birlikte Yeşiltepe’nin bir Yeşiltepe olacağına eminim.

VATANDAŞLARIMIZ BİZİ ARIYOR

-Tüm mahallemizde problemler var. Mahallenizin problemleri var mı, varsa hangi problemlerin çözüme kavuşturulmasını istiyorsunuz?

Bizim mahallemizde son birkaç aydır su problemi yaşıyor. Ve özellikle bu konuda MASKİ’den şikâyetçiyim. Çünkü son aylarda 3-4 katlı binalara su çıkmıyor. Sular tazyiksiz. Vatandaşın kombisi yanıyor. Vatandaş bizi arıyor, ‘Muhtarım neden su çıkmıyor’ diyor. Ben MASKİ’yi birkaç defa aradım. Bakacağız, edeceğiz hesapları, sular aynı şekilde devam ediyor. Ben bu konuda gereğinin yapılmasını istiyorum.

-Benim mahallemde ‘şu da olsa, iyi olur’ dediğiniz bir şey var mı?

Mahallem küçük bir mahalle. İllaki eksiklikler oluyor. Bizim bir SODES binamız var. Bu bina mahallemizin tam ortasında. Bu binanın etrafı çöplük halini aldı. Ben bu konuyu birkaç defa dile getirdim. ‘Buraya en azından bir grayder, dozerle düzenleme yapalım. En azında görüntü kirliliğine neden olan şeyleri kaldıralım’ dedim. Buralar bir temizlense, düzenlense çok güzel olur. Birkaç sokağıma kilit taşı yapılmadı. Ben ‘aman aman kilit taşı yapılsın’ demiyorum ama oraların kazanıp, güzelce bir asfalt dökülmesi gerekiyor.

-Son olarak neler söylersiniz?

Başkanlarımız çalışıyorlar. Özellikle Mehmet Çınar Başkan, çevreyolunun altı denilen bu bölgeye hizmet ediyor. Temizlik konusu iyi. Çöplerimiz alınıyor. Ufak tefek aksamalar olsa da bunun da pandemiden kaynaklandığını düşünüyoruz.